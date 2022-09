Ce rețetă de succes are Iulia Albu pentru a arăta bine. „Nu sunt adepta regimurilor”

Iulia Albu nu își arată vârsta. La cei 41 de ani pe care îi are, vedeta stârnește admirația bărbaților și aprecierea femeilor. Cei care o urmăresc sunt fascinați de felul în care arată și se întreabă cum face să se mențină într-o formă atât de bună. Iată ce a declarat Iulia Albu, despre stilul de viață adoptat.

Iulia Albu se menține într-o formă de invidiat. Stilista a avut mereu grija ca imaginea sa să fie una impecabilă,mai ales în public, iar din acest motiv, fanii sunt curioși de ude are resurse și, mai ales,cum reușește să rămână mereu în formă.

Ce trucuri are Iulia Albu pentru a se menține în formă

Iulia a dezvăluit, recent ăntr-un interviu, că nu își contorizează kilogramele și nici nu ține o dietă anume. Susține, însă, că are grijă să facă sport în mod regulat și să aibă un stil de viață sănătos.

„Poate și pentru că cea mai mare parte a vieții mele am fost frustrată de faptul că eram mult prea slabă, am renunțat la a mai contoriza foarte strict câte kilograme am sau câte calorii mănânc. Am antrenor cu care merg la sală, am antrenor cu care merg să alerg, respectiv iubitul meu, și am cel mai bun antrenor – pe fiica mea, care are grijă mereu să mă alerge suficient pentru a pierde caloriile în plus”, a declarat Iulia Albu, pentru Viva.

Ce sfaturi le dă femeilor

Mai mult decât atât, vedeta a precizat că nu i se pare normal ca societatea să promoveze un anumit tipar, după care femeile să se ghideze.

„Mi se pare nociv ca fetele să citească în revistă și să vadă la televizor că trebuie să aibă o anumită greutate sau să arate într-un anumit fel pentru a fi în linie cu celelalte persoane sau pentru a obține lucrurile mai ușor în viață. De asemenea, nu sunt adepta regimurilor, deoarece, cu excepția situației în care sănătatea îți dictează asta, mi se pare total contraproductiv să vrei să fii mereu altcineva sau altfel decât ești”.

Stilista încurajează femeile să-și pună în valoare feminitatea și să nu se rușineze sau să ascundă formele pe care le-au dobândit.

„În primul rând că nimic nu arată mai rău decât un cearșaf într-o culoare incertă. Niciodată nu veți arăta mai bine dacă vă ascundeți formele sau dacă vă camuflați într-o nuanță nefericită și nici nu înțeleg de ce ar face cineva asta. Corpul femeii trebuie sărbătorit în toate formele lui, iar orice femeie care este înarmată, cu ghilimelele de rigoare, cu un zâmbet poate fura câte inimi dorește ea. Ar fi plictisitor să arătăm toți la fel și ar fi îngrozitor să purtăm aceleași haine”, a mai afirmat Iulia, pentru sursa menționată anterior.