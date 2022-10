Ce riscă Simona Halep, după ce a fost testată pozitiv la o substanță interzisă de WADA

Veștile nu sunt bune pentru Simona Halep. Tenismena în vârstă de 31 de ani a fost depistată pozitiv la substanța Roxadustat, în urma testului anti-doping de la US Open. Substanța respectivă este interzisă de WADA, motiv pentru care sportiva a fost suspendată temporar din activitate. Iată ce riscă Simona Halep.

Simona Halep a fost notificată de faptul că a fost testată pozitiv la o substanță, și anume Roxadustat, într-o cantitate foarte mică. Pentru că tenismenei i-a ieșit la test acest rezultat, s-a decis ca aceasta să fie suspendată temporar. În acest sens, românca nu va putea să participe la niciun eveniment de tenis organizat de WTA sau ITF.

În acest sens, Simona Halep ar putea risca o suspendare pe o perioadă lungă, precum în cazul Mariei Sharapova. Jucătoarea de tenis trecuse, la rândul ei, printr-o situație similară, în anul 2016, în timpul turneului Australian Open. La momentul respectiv, Federația Internațională de Tenis a decis ca rusoaica să fie suspendată timp de 2 ani pentru dopaj. Însă, ulterior, suspendarea Mariei Sharapova a fost micșorată de la 2 ani la 15 luni.

Atunci, Maria Sharapova a fost depistată pozitiv la Meldonium, despre care s-a zis că este „drogul maratoniștilor”. Și substanța respectivă a fost interzisă de WADA (World Anti-Doping Agency). Jucătoarea rusoaică mărturisea, atunci, că substanța respectivă o lua pentru a o ajuta la problemele cardiace.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a transmis un comunicat privind situația în care se află Simona Halep.

„Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a confirmat că Simona Halep, o jucătoare de tenis română în vârstă de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu în temeiul articolului 7.12.1 din Programul antidoping de tenis din 2022 (TADP). ITIA a trimis jucătorului o notificare pre-inculpare cu privire la o încălcare a regulilor anti-doping la 7 octombrie 2022, în conformitate cu articolul 2.1 din Program (prezența unei substanțe interzise în proba unui jucător) și/sau articolul 2.2.

Halep, care se află pe locul 9 în clasamentul WTA, a furnizat un eșantion în timp ce a concurat la US Open în august 2022.

Eșantionul a fost împărțit în probe A și B, iar analiza ulterioară a constatat că eșantionul A conținea FG-4592 (Roxadustat), care este o substanță interzisă inclusă în Lista interzisă a Agenției Mondiale Antidoping (WADA) din 2022. Rezultatele analitice adverse pentru substanțele nespecificate implică o suspendare provizorie obligatorie.

Jucătorul și-a exercitat dreptul de a solicita analizarea probei B, ceea ce a confirmat constatarea în proba A. În timp ce este suspendat provizoriu, jucătorul nu este eligibil să concureze sau să participe la orice evenimente de tenis sancționate organizate de organele de conducere ale sportului.

ITIA este terțul delegat, conform Codului Mondial Antidoping al Federației Internaționale de Tenis, organismul internațional de guvernare pentru sportul tenisului și semnatar al Codului. ITIA este responsabilă pentru gestionarea și administrarea anti-doping în tenisul profesionist, în conformitate cu TADP 2022”, se arată în comunicatul ITIA.

BREAKING:

Former #1 Simona Halep provisionally suspended by the International Tennis Integrity Agency for a positive test at this year’s US Open.

Halep had previously announced she was ending her season. pic.twitter.com/BZND8VzyYf

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) October 21, 2022