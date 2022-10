Simona Halep are un nou partener! Polonezul a rupt tăcerea: „Am primit un telefon și…” | GALERIE FOTO

Simona Halep are un nou partener. Însă, de antrenament, nu și în viața personală. Ex-liderul WTA se pregătește intens pentru anul 2023, în care are în plan să obțină cât mai multe trofee.

Simona Halep va participa, în decembrie, la două turnee demonstrative. Primul va fi în Africa de Sud, următorul în Emirate. Până atunci, sportiva noastră se pregătește exemplar. Patrick Mouratoglou, antrenorul ei personal, i-a ales, zilele trecute, un nou partener de antrenament.

(VEZI AICI: SIMONA HALEP, DIN NOU CU ZÂMBETUL PE BUZE, DUPĂ DIVORȚUL DE TONI IURUC. „ZI FERICITĂ!” ANUNȚUL PE CARE L-A FĂCUT PE INSTAGRAM | GALERIE FOTO)

Aici ne referim la Piotr Grynkowski (30 de ani, locul 1.846 ATP), polonez de origine. Acesta deja a ajuns la Academia Mouratoglou din Franța pentru a lucra cu Simona Halep.

„Am primit un telefon și, după trei zile, eram în avion cu destinația Franța„, a spus Piotr Grynkowski în presa din Polonia.

Simona Halep, an cu probleme. „Am decis să ascult sfaturile doctorilor”

Altfel, Simona Halep nu a avut parte de un an liniștit. S-a confruntat cu probleme medicale și a divorțat de Toni Iuruc, după nici un an de mariaj. În plus, a acuzat probleme la nas, motiv pentru care a trecut printr-o intervenție chirurgicală.

„Am avut probleme cu respirația în ultimii ani, care s-au agravat în timp. Am decis să ascult sfaturile doctorilor și să fac operația necesară. Nu o puteam face mai devreme pentru că nu am găsit cele trei luni necesare pentru recuperare. Tenisul a fost întotdeauna prioritar în viața mea! Dar am decis că acum e momentul să mă operez, dar să fac și ceva pentru mine, ca persoană. De aceea am recurs și la operația estetică, pe care o plănuiam de mai mult timp, deoarece nu îmi plăcea deloc nasul meu! Așa că am făcut-o! Am rezolvat partea funcțională, dar și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă vor înțelege!„, a scris Simona Halep, pe Facebook.