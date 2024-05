Ce rol are credința în viața lui Alfred Simonis: „De când am cunoscut-o pe soția mea…”. Președintele Camerei Deputaților le-a făcut parlamentarilor prima capelă ortodoxă

Alfred Simonis a fost invitatul special din episodul de săptămâna aceasta al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. Liderul Senatului a făcut dezvăluiri neștiute despre viața personală, cariera politică, dar și planurile de viitor. Printre multe altele, politicianul a vorbit despre importanța credinței în familia lui, dar și despre rolul lui Dumnezeu în reușitele sale. Președintele Camerei Deputaților a ținut să precizeze un lucru mai puțin știut de întreaga populație a României: că el a făcut prima capelă ortodoxă în interiorul Parlamentului!

Alfred Simonis a fost prezent în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, unde a vorbit pe șleau despre viața personală, planurile sale de viitor, rolul lui în politică, reușite și eșecuri. Liderul PSD Timiș a adus în discuție credința, mărturisind în fața tuturor că este o persoană apropiată de biserică și de Dumnezeu. Provine dintr-o familie credincioasă, la fel și soția lui. Tocmai pentru că Dumnezeu are un rol important în viața lui, președintele Camerei Deputaților a fost mereu aproape de biserică și de enoriași. Cel puțin, în județul Timiș, liderul Senatului a făcut multe demersuri spre investiții în sistemul religios.

CITEȘTE ȘI: ALFRED SIMONIS, „BĂIATUL RĂU” CARE LĂCRIMEAZĂ CÂND ASCULTĂ „RUGĂ PENTRU PĂRINŢI”. DEZVĂLUIRI EMOŢIONANTE LA ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE

„Un rol important are Dumnezeu în viața mea. De mic am fost învățat cu acest lucru, însă de când am cunoscut-o pe soția mea, provin dintr-o familie extrem de credincioasă, și ea la fel. Sunt chiar mai apropiat de biserică, sunt unul dintre cei care insistă și am făcut demersuri importante, realizate pentru investiții în sistemul religios din Timișoara. S-au reabilitat zeci de biserici (…)”, a dezvăluit Alfred Simonis.