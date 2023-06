Ce s-a ales de căsnicia lui Carmen Grebenișan, după Survivor: „Nu ne așteptam să se schimbe așa de mult relația noastră”

Zilele acestea, Carmen Grebenișan a postat pe rețelele de socializare un mesaj despre relația cu Alex Militaru. Se pare că participarea sa la Survivor România 2023 nu i-a dat peste cap doar planurile de nuntă, dar a avut și un impact asupra felului său de a interacționa cu soțul.

Carmen Grebenișan a fost plecată vreme de 5 luni la Survivor. Departe de casă, tocmai în Republica Dominicană, i-a dus dorul soțului, dar stătea și cu grija că el ar fi putut să o părăsească pentru alta. Abia ajunsă acasă, influencerița se readaptează la lume. Procesul este unul anevoios, dar Alex Militaru îi stă mereu aproape. Mai mult de atât, iubitul ei a dus-o în Poiana Brașov, unde se distrează pe cinste. Cu acest prilej, a spus:

„Nu cred că ne așteptam nici unul dintre noi să se schimbe așa de mult relația noastră după Survivor. Alex Militaru, mulțumesc că mă înțelegi și că accepți tot din mine”, a spus Carmen Grebenișan pe rețelele de socializare.

Carmen Grebenișan și-a anulat nunta înainte de a pleca la Survivor România

Carmen Grebenișan și Alex Militaru și-au început relația în anul 2020. În august 2021, extrem de hotărâți, au spus „DA” la Starea Civilă, devenind soț și soție. Cei doi voiau să-și unească destinele și în fața lui Dumnezeu, dar au fost nevoiți să anuleze nunta pentru că influencerița a acceptat să meargă la Survivor.

„Am renunțat la nunta cu fluturi albaștri, cel puțin pentru anul ăsta, și am acceptat provocarea asta pe care o aveam în gând de mult timp… și acum am zis DA categoric. Este o experiență destul de personală, toată intrarea asta în Survivor și vreau să mă bucur maximum de ea. Sper doar să mă bucur de ea. Mi-am dat seama că în viața asta tot ce am făcut este pentru a-mi demonstra mie că nu sunt doar acolo. Pot merge mereu înainte, într-un ritm mult mai alert decât restul și că pot să-mi depășesc capacitățile și tot confortul ăsta pe care eu singură mi-l dau”, a declarat Carmen Grebenişan la testimonialele, chiar înainte de a pleca în Republica Dominicană.

Frica din Dominicană a influenceriței

Fiind la sute de kilometri distanță de casă, ruptă de realitate, de oamenii dragi, de orice fel de formă de comunicare, Carmen Grebenișan începuse chiar să se gândească și că ar fi înșelată sau abandonată de Alex Militaru. Temerile s-au dovedit a fi nefondate, spre fericirea sa: