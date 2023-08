Ce s-a ales de celebra geacă de piele a lui Marcel Vela, pe care a purtat-o toată pandemia de coronavirus? La licitație: ”Așteaptă să fie...”

Puloverul roșu al lui Petre Roman și geaca neagră de piele a lui Marcel Velea! Acestea sunt cele mai cunoscute obiecte vestimentare intrate în istoria recentă a României, cea scrisă după schimbarea regimului politic din România acum aproape 33 de ani.

Cert este că dacă fostul premier Petre Roman a decis să nu îndepărteze din sânul familiei puloverul care l-a făcut remarcat în ochii populației, Marcel Vela, ministrul de interne liberal din anii pandemiei, a găsit o posibilă altă finalitate a istoriei gecii sale, devenită la fel de celebră.

„Încă am acea geacă! Am decis că dacă va fi să mă despart vreodată de ea va fi doar pentru o cauză nobilă, de caritate!”, a declarat Marcel Vela pentru CANCAN.RO.

Pentru Marcel Vela, celebra sa geacă neagră de piele a rămas un obiect vestimentar foarte drag

Senatorul liberal de Caraș Severin nu a ascuns faptul că geaca cu pricina a fost și a rămas unul dintre obiectele vestimentare dragi sieși, dar preferă să păstreze încă nedezvăluite o serie de secrete legate nu doar de geacă, ci și din perioada în care a ocupat scaunul de ministru de interne.

El a lăsat însă să se înțeleagă că dacă va decide vreodată să vorbească despre acea perioadă, dar și despre cele văzute și știute de atunci, „împreună” cu geaca sa dragă, o va face, dacă și numai dacă în cele din urmă o va face, abia după ce se vor fi împlinit trei ani de la părăsirea funcției ministeriale.

Însă puțină lume știe că soarta faimoasei geci de piele era să fie schimbată, nu cu mult timp în urmă.

„Cu ceva timp în urmă am fost tentat să-mi scot geaca la o licitatie. Era o acțiune în favoarea unei case de copii din țară, nu contează care, și fiindcă nu reușeam să-i ajut, am decis că a sosit timpul să mă despart de ea. Numai că, în ultimul moment nu a mai fost nevoie să fac pasul ăsta fiindca am reușit să rezolv altfel chestiunea absenței banilor necesari acelei cauze”, precizează același Marcel Vela.

Geaca neagră a intrat într-o „perioadă de conservare”

El spune că în prezent obiectul său vestimentar atât de cunoscut a intrat într-o „perioadă de conservare”.

„Geaca este astăzi pusă la păstrare, e la conservare! Cel mai probabil așteaptă să fie folosită pentru o altă cauză nobilă. Sau, cine știe, pentru alte vremuri dificile, fiindcă nu se poate anticipa niciodată în viață cum merg lucrurile”, a adăugat Marcel Vela, de data asta cu o doză consistentă de umor în glas.

Geaca de piele a lui Marcel Velea a devenit un „personaj” în primăvara anului 2020, o dată cu declanșarea stării de urgență ca urmare a efectelor măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19.

Marcel Vela, pe atunci ministru de Interne, a susținut numeroase conferințe de presă la sediul Palatului Victoria, dar a avut și intervenții publice purtând geaca sa neagră de piele. Mai mult, el a scris pe pagina de facebook un text intitulat „Secretul din spatele gecii negre”, în care a reluat o serie de titluri din presa vremii dedicate obiectului vestimentar în cauză.

„Hulită de unii și iubită de alții, ea a adus părerologii laolaltă, a născut idei și ca o veritabilă , a născut controverse”, a scris în epocă Marcel Vela.

