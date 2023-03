Imagine rară cu Oana și Petre Roman! Cum s-au fotografiat cei doi în urmă cu 25 de ani

„Mulți ani am crezut că nu am dreptul să-i reproșez pentru că totul a fost pentru un scop mai presus de noi, dar în adâncul sufletului meu tot timpul i-am reproșat că a pus pe primul plan țara și nu pe mine, așa cum o făcuse până în acel moment. Eu, dintr-o prioritate, am devenit cantitate neglijabilă. Nu s-a mai schimbat niciodată nimic.

El nu s-a mai concentrat la nimic altceva din acel moment decât la politică. La un moment dat nu am mai putut, iar mama m-a găsit urlând la propriu. Le-am spus că dacă nu fac ceva o să mă piardă. Singura modalitate prin care eu am reușit să mă vindec a fost să merg să-mi iau un câine. Am zis că dacă nu sunteți voi, să am și eu un suflet lângă mine”, declara Oana Roman.

