Cum l-a făcut Oana Roman pe Marius Elisei să regrete despărțirea: „Sunt zen”

Oana Roman este mai bine ca niciodată, după ce i-a spus adio lui Marius Elisei. Se pare că singurătatea îi surâde, iar lucrurile merg ca pe roate în viața vedetei. Fiica lui Petre Roman parcă a înflorit după despărțirea de fostul ei partener. Se bucură de prezent, dar și de vacanțe alături de fiica ei, Isabela.

Pare că lucrurile s-au așezat în viața Oanei Roman, după despărțirea definitivă de Marius Elisei. Vedeta se bucură de prezent, se răsfață așa cum poate, fie că este vorba de mers la un salon de înfrumusețare sau prin vacanțe alături de fiica ei, Isabela. De curând, fiica lui Petre Roman s-a întors de la Dubai, acolo unde a petrecut momente frumoase și experiențe unice alături de fiica sa, dar și de o prietenă apropiată. Oana este foarte activă în mediul online, acolo unde ține legătura cu urmăritorii săi. Fiica fostului prim ministru le-a arătat tuturor locurile impresionante pe care le-a vizitat în Emiratele Arabe, unde a fost plecată recent la o prietenă.

Oana Roman, pregătită de o intervenție estetică

În ultimii ani, Oana Roman a reușit să scape de 20 de kilograme cu ajutorul procedurilor estetice non-invazive, al dietei și a ceaiurilor pentru slăbit. Vedeta a luat o decizie importantă privind aspectul ei fizic, urmând să facă o operație de abdominoplastie. Oana și-a făcut toate analizele necesare înaintea procedurii și este gata de intervenție.

„Am făcut un rând de analize de sânge și ecografie abdominală. Pentru că eu fac analize de două ori pe an și mă pregătesc să fac totuși acea operație de abdominoplastie pe care o tot amân de câțiva ani și pe care sper s-o fac în această primăvară. Sunt fericită că mi-au ieșit analizezele foarte bine. Totul e în limite”, a transmis Oana Roman, pe pagina ei de Instagram.

În ciuda acestor schimbări din viața ei, Oana Roman nici nu vrea să audă de Marius Elisei. „Nu cred că am lăsat vreo secundă impresia că mă gândesc la vreo împăcare. Cât despre viața sentimentală, îmi este foarte bine așa, singură. Sunt ok acum, sunt zen. Sunt foarte bine cu mine, cu viața mea și foarte liniștită. Cumva am devenit mai înțeleaptă și foarte bine așezată în viața mea”, a dezvăluit vedeta, pentru Click!