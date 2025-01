Ce s-a ales de Cristi Tănase. Ireal unde a ajuns să lucreze acum Dodel, după ce soția a obținut ordin de protecție împotriva lui

A apărut soarele și pe strada lui Cristi Tănase! După ce s-a confruntat cu mai multe probleme atât în viața personală, cât și în cea profesională, Dodel a reușit să își pună totul în ordine. Fostul fotbalist de la FCSB a rezolvat chiar și probleme cu banii pentru că și-a găsit un nou loc de muncă.

Ultimul an nu a fost unul tocmai ușor pentru Cristi Tănase. În februarie 2024, mai multe imagini cu Dodel au făcut înconjurul internetului. Acesta a fost filmat căzut în fața ușii și cu dinții sparți. Problemele nu s-au terminat acolo pentru sportiv. La distanță de câteva luni, a izbucnit un adevărat scandal între el și soția sa, Maria Adina.

Cei doi au decis să divorțeze la mai puțin de un an de la căsătorie. Mai mult decât atât, în primăvara lui 2024, femeia a reușit să obțină un ordin de protecție împotriva lui. Astfel, Dodel nu a mai avut voie să se apropie de soția și de fetița lui timp de un an.

Ei bine, după multe scandaluri, pare că a apărut și pe strada lui Dodel. Mai exact, Cristi Tănase ocupă funcția de antrenor secund al celor de la Club Sportiv LPS HD Clinceni. Fostul fotbalist FCSB este foarte implicat în ceea ce face.

„Da, am cam o săptămână. O să îl ajut pe Paul, am rămas în relații bune și eu vreau să merg pe drumul ăsta și nu a fost greu să mă conving. Vreau să fiu antrenor principal pe viitor. Am carnet de antrenor, am luat licența C și acum urmează să mă înscriu la B. Apoi voi merge la A.

Obiectivul e să rămânem în Liga 3. Avem vreo 17 jucători și sunt planuri frumoase. Deocamdată avem mulți copii și nu e ușor. Cred că sunt mulți copii foarte talentați, dar fără bani nu poți să faci nimic. Vorbeam non-stop cu Pârvulescu. Și el a fost la început la copii și juniori”, a spus Cristi Tănase, conform Fanatik.