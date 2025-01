Ce s-a ales de Diana Mocanu, prima campioană olimpică a înotului românesc. Cum arată acum, la 20 de ani de la retragere

Puțini sunt cei care își amintesc numele Diana Mocanu. Aceasta a fost prima campioană olimpică a înotului românesc, iar în urmă cu doar câțiva ani performanțele sale îi făceau mândrii pe români. Însă, timpul a trecut, iar cei care nu de mult o aplaudau acum nici nu o recunosc pe stradă. Cum arată fosta campioană la 20 de ani de la retragere și cu ce se ocupă acum?

Născută pe 19 iulie 1984, la Brăila, Diana Mocanu a început să practice înotul încă de la șase ani. Iar la vârsta de numai 16 ani cucerea medaliile de aur la Jocurile Olimpice. Diana a fost numită copilul minune al înotului românesc și este singura înotătoare din România care are în palmares două medalii de aur la Jocurile Olimpice. Însă, puțini își mai aduc aminte acum de marea sportivă și de performanțele remarcabile ale acesteia.

Așa cum spuneam, Diana Mocanu a fost denumită copilul minune al înotului românesc, iar performanțele sale au fost unele remarcabile. La vârsta de doar 16 ani, aceasta devenea prima înotătoare din România care a urcat pe prima treaptă a podiumului olimpic. La Sydney 2000, sportiva a cucerit aurul olimpic atât la 100 m, cât și la 200 m spate și este singura înotătoare din România care are în palmares două medalii de aur la Jocurile Olimpice.

De-a lungul carierei sale, Diana Mocanu a câștigat 9 medalii la marile competiții: două medalii de aur la Jocurile Olimpice Sydney 2000, o medalie de aur și una de argint la Campionatele Mondiale 2001, trei medalii de argint și două de bronz la Campionatele Europene ( 1999, 2000).

Deși performanțele Dianei au fost remarcabile și aceasta promitea că se va impune și mai mult, în anul 2002, la vârsta de doar 18 ani, sportiva își anunța retragerea. Aceasta a muncit extrem de mult, încă de la o vârstă fragedă, pentru a atinge performanța și la acel moment simțea că nu mai poate continuă, declarând că este epuizată.

„Eram terminată fizic şi psihic. De la vârsta de 12 ani a trebuit să fac faţă unui volum de muncă imens. A fost un efort foarte intens, cu rezultate pe măsură. Recordurile mele naţionale, la toate categoriile de vârstă, au rezistat mulţi ani. Unele încă mai rezistă. După Olimpiada de la Sydney am cerut un an de pauză, pentru că eram extrem de obosită. Din păcate, am fost obligată să merg mai departe, iar organismul meu a cedat”, povestea Diana Mocanu, în cadrul unui interviu.