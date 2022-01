Ce s-a ales de Geanina Corondan. Experiența prin care a trecut ”Am mâncat viermi afumați”

Genina Corondan a ieșit din televiuziune, însă își dorește să revină din nou pe micile ecrane. Mai mult, jurnalista ar vrea să participe la Asia Express.

Datorită faptului că se simte o fire sportive, Geaninei i-ar plăcea să meargă la “Asia Express”, mai ales că a avut, în trecut, experienţe neobişnuite în călătoriile sale.

„Nu sunt o bună sportivă, nu mă smt atât de fit, bună alergătoare să mă bat cu sportivii, nu pot spune că sunt în formă, Dar lumea se uită și multora le place să descopere cultură lumii, obiceiurile lor. Nu refuz nicio oportunitate. De exemplu, mi-ar plăcea să merg la „Asia Exprss”, sunt obișnuită să mănânc chestii ciudate”, a spus Geanina pentru Click.ro.

Jurnalista a povestit cum a fost şi în Asia şi în Africa, unde a avut parte de experiențe surprinzătoare. În Senegal, aceasta a mâncat viermi afumați, crezând că sunt spaghete.

“Am fost în Africa, în Asia. În Senegal, de exemplu, am mâncat viermi afumați fără să știu, am crezut că sunt spaghete, și nu aveau gustul pe care îl știam. Atunci când am întrebat ce am mâncat mi s-a spus că au fost larve afumate. Nu vă spun ce față aveam și ce-am gândit apoi despre ce am mâncat. Nu sunt adeptă experiențelor culinare îndepărtate. Mie îmi plac mămăligile noastre și ce gătesc cei din familia mea la țară. În plus, să te vadă lumea cum te plângi și cum te tângui, asta are o limită„, a povestit Geanina