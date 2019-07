Ce s-a ales de “pătrățelele” lui Victor Slav. Prezentatorul de la Kanal D a vrut să meargă la sală, dar…

Victor Slav încearcă să se mențină în formă maximă și, firește, merge cu regularitate la sală. Numai că, pe pagina sa de Instagram, vedeta a făcut o mărturisire uluitoare, luându-și fanii prin surprindere.

”Pătrățelele” trebuie întreținute, iar Victor Slav cunoaște acest lucru. Pentru a arăta cât mai bine, Victor merge la sală, însă, după cum a scris chiar el, câteodată este cuprins… de lene. Atât de lene, încât nici nu-i vine să se mai dea jos din mașină.

”Cum să ajungi la sală și să-ți fie lene să te dai jos din mașină?? Să staaaiii să asculți muzica și să tragi de timp”, a scris Victor Slav pe Instagram.

Victor Slav: ”Am și școala vieții”

Victor Slav nu se ferește să spună că este ”bătătorit” și că are o bogată experiență de viață. Plus ”cei șapte ani de acasă”: ”Am cei 7 ani de acasă bine puși la punct. Le-am reproșat părinților mei că au exagerat, dacă ai bun-simț ești vulnerabil. Pe lângă cei 7 ani de acasă, sunt crescut în Ozana, aproape de Pantelimon. Am și școala vieții, chiar dacă nu am lăsat să se vadă”, a declarat vedeta.

În ceea ce privește relația cu Anda Adam, Victor Slav a recunoscut că atunci când se enervează face foarte ”urât”, iar aceasta îi spunea… Hulk.

”Am fost ghidat să îmi văd de drumul meu, câinii latră, ursul merge. Nu vreau să intru în polemici. Când mă enervez, fac foarte urât. Dar încerc să mă temperez. Nu degeaba Anda îmi spunea Hulk. Mă cunoștea foarte bine. Am stat atâția ani cu Anda. Îl cunoaște pe cel de atunci, de acum 10 ani. Eram oarecum format. Am cam rămas la fel. Sunt de modă veche, sunt bătrânel, fac 39 de ani. Lumea rămâne șocată când aude că am aproape 40 de ani. Se spune că bărbatul intră în criză la 40 de ani. Dar nu mă simt că voi intra” – i-a declarat Victor Slav în timpul emisiunii ”Teo Show”.