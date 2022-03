CANCAN.RO vă prezintă detalii inedite despre trupele românești care au făcut furori în trecut, iar astăzi e… Impact! Le cumpărai albumele și casetele de la chioșcuri de ziare și dădeai casetofonul tare, ori de câte ori le ascultai piesele. Au fost virale când termenul nici nu exista, au adunat sute, chiar poate mii de concerte, dar s-au destrămat… Mai toată lumea a uitat.

Acum 24 de ani, formația Impact deschidea ”ochișorii”. Din Timișoara răsărea povestea, cu doi tineri dornici de afirmare în muzica dance, pe care au sesizat că o controlează destul de bine. Și nu s-au înșelat. Rareș Timiș și Cristina Haios dădeau drumul la treabă!

Impact. Start în 1998

Cei doi au format trupa Impact în 1998, atunci când Rareș, atunci realizator de emisiuni radio și TV în Timișoara, a decis că e timpul să pună bazele proiectului Impact, iar în acest sens a căutat o voce… Cristina a fost să fie, după un casting. A fost alegerea perfectă. Au început să lucreze la primul album, la care au colaborat cu DJ Phantom, un nume celebru la acel moment. Apoi… drumul către București, unde semnau cu o casă de discuri. Iar de aici, Impact a început să ”cucerească” publicul.

Primul album, în 1999, „Atinge-mă”, care conține și preluarea piesei „Aș da zile”. Trupa a început să scoată pe bandă rulantă, an de an. Album după album. „Să-pun”, unde videoclipul piesei avea să fie nominalizat, un an mai târziu, la secțiunile Best Video și Best Techno ale premiilor „Bravo România 2001”.

Popularitatea Impact a început să crească. De ascensiune avea să aibă trupa, ba chiar una fulminantă. Rareș avea să fie devastat de pierderea unei persoane dragi, într-un accident de mașină, iar astfel apare piesa „Te iubesc”. Care devine rapid hitul numărul 1 al radiourilor din întreaga țară.

Albumele curg, vin și premiile pentru Impact

Al treilea album, „Liquid Progressive” (2001), marchează un alt început, al producerii pieselor prin mijloace tehnice proprii și totodată al apropierii de house-ul britanic. Acum apar și piese în limba engleză, dar și o nouă victorie a formației, cu bomba albumului, ”Decadența”, iar Impact este desemnată „cea mai bună trupă de club”.

„X-port”, album produs în vara lui 2002, exclusiv în studioul trupei, Progressive Records din Timișoara. Două hituri și videoclipurile, „Lasă-mă să visez” și „Departe de tine”, au un succes teribil. Vin și premiile: ”Premiul pentru cea mai bună trupă a anului”, respectiv „Best Romanian Techno” la premiile West România 2002.

„Clipe” este un album produs de Progressive Records, Sunrise Records și NRG!A, apărut în 2003, și care conține nu mai puțin de 11 piese și un remix al single-ului „Îngerul meu”.

Membrii trupei Impact se mută la București, la cinci ani de la înființare

În același an, Rareș și Cristina renunță la drumurile, dese de altfel, către București. Se mută în Capitală. Cristina se transferă la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, iar Rareș își mută studioul Progressive Records în București, lucrând în colaborare cu diverse trupe și artiști precum Body&Soul sau Cream.

Albumul ”Clipe” avea să le aducă, la un an de la lansare, o mare popularitate. Au urcat, vizibil, în topurile din România.

Impact nu avea să se oprească aici. A continuat să producă, iar în 2005, a apărut noul album, „Babe”. Cu 12 piese, dintre care o variantă unplugged la „Spune-mi”, o variantă în engleză a piesei „Babe” și una făcută special pentru cluburi.

Timp de doi ani, trupa a ”colindat” țara, turnee peste turnee, dar, în 2008, Rareș și Cristina se întorc în studio, unde lansează albumul ”Back to music”. Iar, pentru promovarea acestuia, este extrasă piesa ”Doar pentru ea”, cu un videoclip în forță, dar și cu o variantă în limba engleză, ”Love or I die”. ”Delight” avea să fie al doilea single lansat, în același an.

Ruptura Impact: Rareș pleacă, vine Gabriel Bălan

Dar avea să apară ruptura, un an mai târziu. Rareș se decide să părăsească proiectul și să se dedice mai mult vieții personale. Fix când trupa se pregătea să sărbătorească 10 ani de la înființare.

Impact nu se ”dizolvă” atunci. Locul lui Rareș a fost luat de Gabriel Bălan (sub numele de scenă, Mayer), iar în această formulă, apare ”Blame it on the sun” (oarecum în oglindă cu „Blame it on the rain”, celebra piesă cântată de Milli Vanilli), o piesă de relaxare și voie bună. Vine, apoi, și un al doilea single, ”Today”, mai slăbuț, însă.

Impact, final de drum în 2012! Ce a lăsat în urmă trupa

Sfârșitul trupei Impact avea să fie în anul 2012, când cei doi membri s-au lansat în cariere solo. Și totuși, rămân împreună: Cristina Haios și Gabriel Bălan se căsătoresc în decembrie 2012, apoi devin părinții a doi băieți, Toma David si Matei Nikolas.

Nu mai puțin de opt albume au scos cei de la Impact, ”Atinge-mă” (1999), ”Să-pun!” (2000), ”Liquid Progressive” (2001), ”X-port” (2002), ”Clipe” (2003), ”Babe” (2005), ”Happy” (2006), ”Back to music” (2008).

Au avut și două singler-uri, ”Blame it on the sun” și ”Today”, în același an, 2010.

De asemenea, Impact a avut parte de nominalizări și distincții pentru ”cel mai bun cântec”, ”cel mai bun dance”, ”cel mai bun album” și ”cel mai bun website”.

Ce fac acum fondatorii trupei Impact

Rareș părăsea formația pentru a pleca în Africa, unde a fost voluntar, iar muzica a lăsat-o deoparte. A dormit în sălbăticie, printre animale, a avut și mari probleme de sănătate, fiind bolnav de malarie, în Ghana. Nu a părăsit Africa nici în acele condiții, după ce s-a vindecat. S-a pus pe picioare, dar nu a plecat. S-a întors, după mulți ani, în România, însă doar în vizită. Iar Cristina, fosta lui colegă de trupă, a fost printre ce-i cu care și-a dat întâlniri. Pleca din țară, din nou, de data aceasta în America Latină. Până la urmă, avea să revină, definitiv, în România. Avea să se stabilească în satul Peșteana, din județul Hunedoara, aproape de locul unde au trăit bunicii săi.

Cristina Haios, devenită Bălan, după căsătoria cu colegul de trupă, Gabriel Bălan, s-a retras din muzică în 2013. S-a dedicat copiilor ei, Toma David și Matei Nikolas, care s-au confruntat cu probleme medicale. Avea să revină sub lumina reflectoarelor la ”Vocea României”, pentru ca apoi să rămână în domeniul muzical.

