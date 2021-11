Piesele lor erau nelipsite de la „bairamurile” din acea vreme! Ce s-a ales de trupa „Blondy”? Andreea Bănică a rămas în industrie, iar Cristina Rus s-a dedicat familiei

CANCAN.RO vă prezintă detalii inedite despre trupele românești care au făcut furori în trecut, iar astăzi a venit rândul trupei Blondy. Le cumpărai albumele și casetele de la chioșcuri de ziare și dădeai casetofonul tare, ori de câte ori le ascultai piesele. Au fost virali când nu exista termenul de ”viral”, au adunat sute și poate mii de concerte, dar s-au destrămat și mai toată lumea a uitat.

În anul 2001, în industria muzicală românească apărea o nouă trupă de fete, care avea să „rupă” topurile! Andreea Bănică și Cristina Rus formau trupa „Blondy”, iar melodiile cântate de ele aveau să intre rapid în preferințele publicului.

„Ai greșit” ,”Cu tine vreau să trăiesc” ,”Numele tău” ,”Te-am iubit” , sunt doar câteva dintre melodiile ce fac parte din repertoriul trupei Blondy și pe care, cu siguranță, le-ați fredonat la vreun „bairam”.

Andreea Bănică, declarații despre „Blondy”

În urmă cu ceva timp, Andreea Bănică dezvăluia cum a început colaborarea cu cealaltă parte blondă a trupei, Cristina Rus.

„Eram în Exotic când m-a sunat un compozitor care lucra cu Cristina Rus, pe vremea aceea, şi care mi-a propus să înregistrăm o piesă împreună cu ea. Am refuzat, însă după ce am pozat pentru Playboy am văzut cum colegele mele (Claudia şi Julia) erau cam supărate pentru că am făcut acel pas şi atunci am zis să fac piesa cu Cristina. La început ne-am simţit bine şi ne era bine împreună”, a declarat Andreea Bănică pentru Click.ro.

Cele două blonde au colaborat până în anul 2005, când au decis să meargă pe drumuri separate.

„Eu filmam pentru «Folclorul contraatacă», la Antena 1, şi atunci Cristina cred că îşi dorea şi ea o carieră în TV şi a decis să plece din trupă, probabil crezând că e neglijată. Eu am continuat să cânt singură, deşi mi-a plăcut întotdeauna să fiu pe scenă, să am colege cântăreţe sau dansatoare alături de mine. Şi uite că Dumnezeu a făcut să cânt solo şi tot aşa să rămân şi acum. Cu Cristina vorbesc din când în când, fiecare e cu familia şi cu problemele ei, însă mi-ar plăcea să ne vedem mai des, să avem timp şi pentru noi”, a mai spus artista pentru sursa citată.

CITEȘTE ȘI LUCIAN MITREA A AȘTEPTAT SĂ I SE UMPLE PAHARUL, LA PROPRIU. ANDREEA BĂNICĂ, „SOMELIER” DE SERVICIU

După destrămarea trupei „Blondy”, Cristina Rus a mai „bifat” câteva apariții TV, iar apoi a intrat într-un con de umbră. Întreaga energie și-a dedicat-o familiei și rare sunt momentele în care mai apare în lumina reflectoarelor.

În 2009 s-a căsătorit cu milionarul Dragoș Bîlteanu, a cărui avere a fost estimată în 2004 la 90 de milioane de euro, alături de care are două fete și un băiat. Cu toate acestea, în viața Cristinei Rus au existat și momente mai puțin plăcute. Unul dintre acestea e cel în care partenerul ei a ajuns în spatele gratiilor pentru fraudă economică, perioadă în care fosta artistă a fost nevoită să-și susțină soțul.

Andreea Bănică a început o carieră solo

De cealaltă parte, Andreea a rămas în industria muzicală și a continuat să scoată piese care au avut succes. Însă nu a neglijat nici viața de familie, artista fiind căsătorită cu Lucian Mitrea, alături de care are o fată și un băiat.

VEZI ȘI CRISTINA RUS A BĂUT DOAR APĂ LA TERASĂ, CA SĂ POATĂ FI „ȘOFERUL” SOȚULUI