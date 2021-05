Cristina Rus a băut doar apă la terasă, ca să poată fi „șoferul” soțului

Cristina Rus și soțul ei, Dragoș Bîlteanu, formează unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Deși milionarul, fin consumator de Armand de Brignac, a avut unele probleme cu legea, fosta cântăreață a fost tot timpul alături de el. Momentele grele au fost depășite, iar CANCAN.RO vă prezintă imaginile care demonstrează clar acest lucru. Cei doi au ieșit să ia o gură de aer proaspăt, dar și să se delecteze la o terasă din Capitală.

Măsurile s-au mai relaxat, așa că artista și „jumătatea” ei au profitat de acest lucru, dar și de vremea frumoasă și au ieșit în aer liber pentru a se bucura de o zi splendidă de aproape vară. Însoțiți de câțiva prieteni, plini de voie bună, Cristina Rus și soțul ei, Dragoș Bîlteanu, au mers la o terasă din București, unde au stat câteva zeci de minute.

CANCAN.RO a surprins imagini de senzație cu Cristina Rus, care, la 40 de ani, după 3 sarcini, continuă să arate bine. Pentru ieșirea în oraș, blondina a ales să poarte un tricou simplu și lejer și o pereche de pantaloni negri, așa că nu a ieșit cu nimic în evidență, așa cum o făcea odinioară.

Nici machiajul nu a fost ieșit din comun, căci Cristina Rus a optat pentru ceva simplu, iar părul l-a prins lejer la spate, pentru a nu o incomoda.

Cristina Rus a decis să se retragă din showbiz și să se concenteze mai mult pe viața de familie. Dacă după încheierea colaborării cu Andreea Bănică, la trupa Blondy, a încercat să facă muzică pe cont propriu, ceva mai târziu, Cristina Rus a decis că este timpul să facă altceva cu viața ei. Pe plan fizic nu s-a schimbat prea mult, căci, după cum mărturisea anul trecut, greutatea i-a rămas cam aceeași.

„80 la sută e cam din ce mănânci și 20 la sută din ce sport faci, ce activități fizice ai. Încerc să mănânc produse cât mai lichide, care să nu îngreuneze digestia, dar până la urmă suntem foarte diferiți și fiecare trebuie să vadă bioritmul natural, ce îi face bine. Am observat alimentele care nu îmi fac bine, care mă umflă și ușor, ușor am încercat să le elimin. Eu am fost la nutriționist. Acum am 54 kg. Nu am de gând să mai slăbesc. Mă simt foarte bine așa. Când eram în Blondy aveam 52 kg”, a declarat, pentru Libertatea, Cristina Rus, acum ceva timp.