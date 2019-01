Incredibil cum arată acum Cristina Rus, la 5 ani după ce s-a retras din showbiz! Problemele soțului ei au schimbat-o de tot

Cristina Rus și soțul ei, Dragoș Bîlteanu formează unul dintre cele mai solide cupluri de la noi și deși milionarul a avut probleme cu legea, fosta interpretă a fost alături de acesta în cele mai grele momente.

Soțul Cristinei Rus a fost arestat, în 2014, după ce a fost acuzat de delapidare, spălare de bani si manipularea pieței de capital, si a stat cateva luni bune după gratii. În 2015, Dragoș Bîlteanu a fost eliberat si s-a întors la familia sa.

„80 la sută e cam din ce mănânci și 20 la sută din ce sport faci, ce activități fizice ai. Încerc să mănânc produse cât mai lichide, care să nu îngreuneze digestia, dar până la urmă suntem foarte diferiți și fiecare trebuie să vadă bioritmul natural, ce îi face bine. Am observat alimentele care nu îmi fac bine, care mă umflă și ușor ușor am încercat să le elimin. Eu am fost la nutriționist. Acum am 54 kg. Nu am de gând să mai slăbesc. Mă simt foarte bine așa. Când eram în Blondy aveam 52 kg”, a declarat, pentru Libertatea, Cristina Rus.

Nu doar silueta Cristinei Rus a suferit transformări, ci și stilul ei. După ce s-a retras din showbiz, ea a adoptat numai ținute elegante și a renunțat de tot la cele care lăsau să se vadă prea mult.