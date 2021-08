Andreea Bănică și soțul ei sunt împreună de 24 de ani și pare că au găsit cheia unei relații sănătoase. Sunt implicați în afaceri imobiliare, au doi copii împreună, dar găsesc și timp pentru a se relaxa. CANCAN.RO i-a surprins în timp ce petreceau la plajă, la Mamaia, alături de prieteni. Andreea Bănică a fost „somelier” de serviciu pentru Lucian Mitrea.

La cei 43 de ani, artista a reușit să impresioneze pe toată lumea cu silueta ei. Chiar dacă a avut două sarcini, Andreea Bănică se poate mândri cu un trup de invidiat. Nu o spunem doar noi, se poate observa și din pozele surprinse de paparazzii CANCAN.RO.

Zilele trecute, Andreea Bănică, soțul ei, Lucian Mitrea, și câțiva prieteni au petrecut o după-amiază întreagă la plajă. Pentru această ocazie, vedeta a ales să poarte un costum de baie negru, format din două piese, care-i punea bustul și mai mult în evidență.

Nu a vrut să o prindă prea mult soarele astfel că și-a acoperit capul cu o pălărie și a optat și pentru o pereche de ochelari de soare.

În tot acest timp, Lucian Mitrea a preferat să stea de vorbă cu prietenii lor. Nu a vrut nici el să se bronzeze, astfel că a rămas îmbrăcat într-un tricou negru și în short-ul de baie.

Andreea Bănică s-a asigurat că soțului nu-i lipsește nimic

Poveștile au curs, la fel și vinul, dar, cum paharul nu trebuie să stea niciodată gol, artista a fost pe fază și imediat s-a ocupat de acest aspect. I-a turnat, cu grijă, vin alb în pahar, în timp ce Lucian o supraveghea atent. După ce și-a îndeplinit misiunea, Andreea s-a retras pe șezlong, unde s-a bucurat de aroma unei țigări electronice.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea au investit în imobiliare

Împreună cu soțul ei, vedeta a investit în imobiliare. Cei doi dețin un complex rezidențial în Cernica. Lucian Mitrea este cel care se asigură de bunul mers al lucrurilor.

”Am început totul prin anul 2012, am cumpărat un teren, ca să ne facem o vilă, apoi lângă teren s-a ridicat un bloc și nu am mai făcut casa. Cel care făcea asta era prietenul meu, mi-a dat proiectul și am construit și eu un bloc pe terenul unde trebuia să îmi fac casa și de aici am început să investesc în alte terenuri, în alte construcții. Acum îmi merge foarte bine, chiar și în perioada aceasta. Întotdeauna a mers bine, indiferent că a fost criză financiară. E o afacere profitabilă.

Am și șase blocuri ridicate toate sunt în Pantelimon, în afara Bucureștiului. Nu am ținut socoteala exact, la investiție. Sunt câteva milioane de euro. Ca să faci un bloc, nu poți să-l ridici doar cu 200.000 de euro.

Cât privește secretele acestei meserii le-am învățat singur, însă m-am mai sfătuit cu câțiva prieteni prin București care construiesc. Acum însă îmi fac singur afacerea”, a declarat Lucian Mitrea pentru impact.ro.

