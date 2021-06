Andreea Bănică, primele declarații după operația suferită: „Nu sunt complet refăcută, dar mergem înainte „

Andreea Bănică suferea de o afecțiune a căilor respiratorii, motiv pentru care a ajuns pe mâinile medicilor. În urmă cu câteva săptămâni, artista și-a anunțat fanii că urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale, dar nu a dat prea multe detalii. Acum, însă, vedeta le-a transmis urmăritorilor ei că se simte bine și că ușor, ușor se recuperează.

După ce a fost operată, Andreea Bănică a preferat să ia o pauză de la social media și nu a postat atât de des cum o făcea înainte. Dar pentru că recuperarea merge din ce în ce mai bine, vedeta a revenit cu forțe proaspete și cu mult entuziasm și le-a transmis un mesaj celor care s-au arătat îngrijorați de starea ei de sănătate.

„Am suferit o operație de septoplastie, care nu mi-a dat voie, o perioadă, să vorbesc cu voi și să postez prea mult. Am revenit pe baricade, sper din toată inima să-mi revin repede și să-mi intru-n ritm. Nu sunt completă refăcută, dar mergem înainte. ” , a spus Andreea Bănică pe Instastory.

VEZI ȘI IULIA ALBU O FACE PRAF PE ANDREEA BĂNICĂ: „MI SE PARE JENANT … „

Ce spunea artista înainte de a ajunge pe mâinile medicilor

Artista spunea că simptomele i s-au agravat total, mai ales că ea a dobândit această boală de mai bine de cinci ani și era nevoie de intervenția medicilor.

„Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. (…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani.

M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, le-a spus Andreea Bănică fanilor ei de pe Instagram.

CITEȘTE ȘI ANDREEA BĂNICĂ ESTE ÎNSĂRCINATĂ? CE SPUNE ARTISTA DESPRE AL TREILEA COPIL