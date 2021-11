Ce s-a ales de trupa ”Valahia?” Rupeau topurile la începutul anilor 2000! Acum unul este marinar, iar altul are cont de OnlyFans!

CANCAN.RO vă prezintă detalii inedite despre trupele românești care au făcut furori în trecut, iar astăzi a venit rândul trupei Valahia. Le cumpărai albumele și casetele de la chioșcuri de ziare și dădeai casetofonul tare, ori de câte ori le ascultai piesele. Au fost virali când nu exista termenul de ”viral”, au adunat sute și poate mii de concerte, dar s-au destrămat și mai toată lumea a uitat.

Valahia a fost una dintre cele mai de succes formații de muzică dance din România postrevoluționară. Formația a făcut furori în topuri în perioada 1998-20o3.

Formată din Costi Ioniță, Dorin Topală și Laura în vara anului 1998. Câteva luni mai târziu, mai exact în noiembrie 1998, Laura a ales să părăsească trupa pentru a se dedica muzicii de operă.

Ce doi băieți, Costi și Dorin nu au stat mult pe gânduri și au continuat să meargă înainte cu formația. Cei doi l-au cooptat în trupă pe Mihai Trăistariu. Acesta le-a atras atenția celor doi când a câștigat secțiunea interpretare a a Festivalului de la Mamaia.

În mai 1999 apare primul album, numit ”Valahia”, la fel ca formația.

Șase luni mai târziu, Costi Ioniță părăsește și el Valahia pentru a se dedica unei cariere solo. În martie 2000 apare al doilea album al formației, intitulat ”Why”. Tot ”Why” s-a numit și piesa cu care formația a concurat la Eurovision.

Printre videoclipurile intens difuzate ale acestei formații se numără: “Banii și fetele”, “La mare, la soare”, “Banana”, “Why”, “Singur”, “Scufița”, sau “Mama”. După patru ani de la lansarea formației, aceasta a încetat să mai existe, iar Trăistariu a pus destrămarea pe seama lui Costi Ioniță: ”A văzut ca L.A. s-a bucurat de un mare succes și a vrut să implementeze manelele și la noi. Voia ca Valahia să se transforme într-o trupă de manele și atunci a cam fost așa un scandal între noi. Eu și Dorin am refuzat și am hotărât să mergem mai departe în formula de doi. În aceeași zi, am dat fuga la București pentru a înregistra numele formatiei la OSIM, iar la jumătate de oră după noi a ajuns și Costi, dar pentru el era prea tarziu (n.r. rade). Pe noi nu ne-a dus capul să înregistrăm și piesele, iar Costi și le-a înregistrat el, pe numele lui ”, a povestit Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Dorin e marinar!

Fostul solist s-a întors la cariera pe care o plănuise încă din adolescență. Dorin a absolvit Academia Navală din Constanța și a devenit marinar. Totuși, la un moment a ales să își schimbe puțin direcția profesională după ce au avut loc mai multe schimbări în viața lui.

În prezent, fostul component Valahia lucrează la o firmă care se ocupă cu transportul naval în Portul din Constanța. Acesta a renunțat la viața pe mare după ce s-a căsătorit și a devenit tată a două fete, scrie unsitedemuzică.ro. La un moment dat, Dorin a cântat într-o trupă rock, dar plecările dese cu serviciul nu i-au mai permis să continue.

(CITEȘTE ȘI: FIICA ”TRIBUNULUI” A MINȚIT ÎN DIRECT LA TEO CĂ NU A FOST MĂRITATĂ! CANCAN.RO PUBLICĂ CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE DINTRE LIDIA ”PINOCCHIO” VADIM ȘI RĂPOSATUL SOȚ!)

Au rămas prieteni peste ani

Prietenia dintre Topală și fostul său coleg Mihai Trăistariu a continuat și după ce nu au mai cântat împreună și aceștia s-au revăzut cu mai multe ocazii.

În 2007, Dorin a fost invitat să cânte împreună cu Mihai pe scena Festivalului de la Mamaia, în 2007. În plus, de-a lungul anilor cei doi soliști au fost prezenți împreună la numeroase emisiuni TV.

Trăistariu a intrat în industria pentru adulți!

După ce a plecat din trupa Valahia, Mihai Trăistariu s-a bucurat de un succes răsunător. Cel puțin un timp. Acesta a participat în 2006 la Eurovision, unde s-a clasat pe locul 4 cu melodia ”Tornero”. Melodia a fost difuzată în peste 30 de țări, fapt care i-a adus recunoaștere internațională și bani mulți în conturi.

În ultimii ani, Trăistariu a intrat într-un con de umbră, iar problemele financiare l-au făcut să își deschidă un cont pe platforma onlyfans. Acolo, solistul postează poze erotice și chiar porno în schimbul unor sume de bani.

Costi Ioniță are proiecte muzicale în America!

Costi Ioniță este poate membrul formației ”Valahaia” care a rămas cel mai conectat la muzică. Acesta are la activ nenumărate producții și proiecte muzicale de succes, inclusiv colaborări cu Shaggy sau Snopp Dogg, în Statele Unite. Ioniță este în acest moment unul dintre cei mai respectați producători muzicali din România, iar munca s-a a trecut Dunărea și în Bulgaria. Acolo, Costi a produs mai multe hit-uri cu Andrea Teodorova, o blondă sexy vedetă în țara vecină.

(VEZI ȘI: LOREDANA GROZA, AȘA CUM NU AI MAI VĂZUT-O! ȘI-A ARUNCAT GEACA, ȘI-A DEZGOLIT ABDOMENUL ȘI A ”ORDONAT” SĂ I SE FACĂ POZE!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.