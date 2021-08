Ce s-a ales de Wilmark de la Pro TV, după ce pandemia i-a pus dansul „în cui”? Cum l-am surprins pe fostul jurat de la „Dansez pentru tine”, pe litoral

Wilmark Rizzo Hernandez a devenit și mai cunoscut după ce a jurizat “Dansez pentru tine”, show difuzat de Pro TV. În prezent, este profesor de dans și președinte al Asociației Române de Dans, dar nu face doar atât! CANCAN.RO a obținut imagini exclusive cu fostul jurat al emisiunii de talente de la Pro, în ipostaze la care nu s-a gândit nimeni.

După 13 sezoane, în care a făcut parte din juriul „Dansez pentru tine”, Wilmark a fost dat afară chiar în prima zi a sezonului din 2013, “din cauza unor contracte semnate cu alte televiziuni”. Cu toate acestea, fostul jurat de la Pro TV nu pierde timpul și găsește tot felul de activități care să se plieze profilului său de dansator profesionist, după ce pandemia i-a pus, pentru o perioadă, dansul „în cui”.

CANCAN.RO l-a surprins pe Wilmark la mare, în Eforie Nord, într-un parc de distracții, acolo unde încerca să distreze oamenii. Cu energie și cu zâmbetul pe buze, fostul jurat de la „Dansez pentru tine” a început să danseze alături de oamenii prezenți în parcul din Eforie Nord, în timp ce turiștii s-au simțit cu adevărat în vacanță.

Chiar dacă nu mai este pe micul ecran, Wilmark continuă să facă ceea ce îi place și îmbină utilul cu plăcutul, munca devenind o nimica toată atunci când se îmbină, și ea, cu distracția. Turiștii s-au distrat pe cinste cu Wilmark și au fost tare încântați de prezența lui, însă unii oameni se întreabă cu ce sumă a fost plătit fostul jurat de la „Dansez pentru tine”, pentru a anima atmosfera la Eforie Nord.

Wilmark a traversat pandemia departe de dans

Pentru că pandemia a afectat o mulțime de domenii, și Wilmark a avut de suferit în lumea dansului, acolo în care activează. Tocmai din această cauză, fostul jurat de la Pro TV s-a refugiat cu familia la țară, acolo unde s-a apucat de grădinărit și agricultură.

„Suntem la casa de la țară din Mihai Bravu, unde mama Ioanei face agricultură. Și am ajutat și noi, soția mea a pus roșii, salată, ardei, castraveți, iar eu am zis să fiu util și am făcut un solar.

Chiar dacă am stat de dimineață până seara la țară, am lucrat cu drag. Eu am cumpărat tot ce trebuia pentru solar, l-am montat și a devenit funcțional. Soția mea a plantat și trandafiri, care au înflorit și sunt minunați. Ne-am simțit bine la țară cât am stat la aer curat și ne-am relaxat. Loukas și Joakin au încercat și ei să ajute cum au putut.

M-am bucurat că am putut avea tot felul de discuții, pe diferite subiecte, și că am putut interacționa mai mult. Această perioadă pentru noi a fost o binecuvântare”, a declarat Wilmark pentru click.ro, în urmă cu ceva timp.

Cine este Wilmark?

Rizzo Hernandez s-a născut la 31 mai 1977 în Santafe de Bogota, în Columbia, a absolvit „Colegio de los Andes” la Escuela de Danza y Musica Latinoamericană din Bogota, iar în România a ajuns printr-o întâmplare „studioasă”, adică a urmat studiile Universitatii de Petrol și Gaze din Ploiești și astfel a devenit inginer. Wilmark a deschis prima discotecă latino-americană din România, “Salsa You & Me” și s-a făcut remarcat prin stilul tradițional de dans “Salsa Mambo”. Astfel, ringul de dans a devenit pasiunea lui. În prezent, susține cursuri de dans ca instructor de dans.