Ce s-a ales de „Veverițele” lui Cătălin Măruță. Cum arată astăzi Mădălina și Alina și de ce au ales să plece de la Pro Tv

Vreme de 8 ani, Mădălina și Alina de la RedBlonde au lucrat alături de Cătălin Măruță. „Veverițele” sale au ales să plece de la PRO TV, unde erau văzute de o țară întreagă și au revenit la activitatea lor profesională. În cadrul unui interviu, au spus și care au fost motivele pentru care s-au rupt de producție.

Inițial, Mădălina și Alina au venit la Happy Hour, dar s-au trezit, după ani de cântat, că producătorii au decis rebranduirea formatului, sub denumirea care a rămas și în prezent, La Măruță. Înainte de a se asocia cu PRO TV, erau o formație care avea doi ani de activitate, ce fusese descoperită în emisiunea „Școala vedetelor”. Așadar, după ce au pus punct colaborării, și-au continuat activitatea de dinainte: au cântat, dar n-au scăpat de eticheta de „Veverițele” lui Cătălin.

Motivul pentru care au întrerupt colaborarea cu Cătălin Măruță și PRO TV

La scurtă vreme după ce s-a aflat că nu vor mai face parte din echipa lui Cătălin Măruță, Mădălina și Alina au vorbit despre motivele plecării. Cântărețele au susținut că nu este vorba despre nicio ceartă sau demitere din partea postului PRO TV, ci despre decizia lor de a se rupe de format. Direcția pe care a luat-o emisiunea le-a făcut să renunțe și să se concentreze pe evenimente și concerte.

„În cei opt ani în care am lucrat alături de întreaga echipă La Măruță, am învățat și am observat că gusturile telespectatorilor, în materie de TV, se schimbă foarte repede, chiar radical, de la un sezon la altul. Cum și formatul a devenit un brand sub denumirea inițială de Happy Hour și apoi a fost reconstruit sub un alt brand, la fel de puternic, intitulat La Măruță. Iată că după opt ani, a intervenit nevoia unei alte schimbări.

Exact cum am spus și mai sus, totul în televiziune depinde de telespectator și de preferințele sale în genul emisiei. Având în vedere că în ultimul an emisiunea aducea în atenția publicului cazuri sociale sau știri de interes public, rolul nostru în emisiune nu își mai găsea o justificare pertinentă. S-a întâmplat să fie acum și nu atunci. Noi de meserie suntem cântărețe, artiste, deci ne putem face treaba chit că este o emisiune TV, un concert, un spectacol sau o apariție publică. Fiecare are dreptul de a avea propriile alegeri, iar zvonurile despre absolut orice, în lumea asta, vor exista oricând”, spuneau membrele trupei RedBlonde, în anul 2015, pentru Ziare.

