Ce s-a întâmplat cu agresoarea Cristinei Joia, de la Visuri la cheie: „Nu a achitat absolut nimic din daunele morale sau materiale”

Cristina Joia, designerul cunoscut de la emisiunea Visuri la cheie, a făcut declarații despre femeia care a agresat-o în toamna anului 2020. Vedeta de la ProTV a avut nevoie de mai multe intervenţii chirurgicale după atac, însă individa a scăpat nepedepsită.

Cristina Joia a trecut prin momente dificile, după nefericitul incidentul din noiembrie 2020. Atunci, aceasta a fost lovită de o femeie într-un supermarket din Capitală, iar agresiunea fizică i-a lăsat semne adânci și a avut nevoie de operații la nas.

Cristina Joia a vorbit despre agresoarea sa într-un interviu pentru click.ro. Aceasta a explicat că femeia care a agresat-o a fost condamnată la un an și trei luni de închisoare cu suspendare, iar pe lângă această pedeapsă avea de achitat daune morale și materiale, însă nu a primit niciun ban.

Ce s-a întâmplat cu agresoarea Cristinei Joia, de la Visuri la cheie

”Nu mi-am imaginat niciodată că o să trăiesc acel coșmar, dincolo de lovitură (extrem de precisă de altfel, pentu că a produs multiple fracturi), spitalizările, operațiile care au urmat și procesul în sine au fost încă o traumă adăugată. Țin să menționez că ea a fost condamnată la un an şi trei luni de închisoare, dar cu suspendare. Absolut toate intervențiile au fost suportate de mine și clinica Zetta, dr. Dragoș Zamfirescu m-a ajutat să respir și să arăt normal din nou. Agresoarea nu a achitat absolut nimic din daunele morale sau materiale. Dar pentru că vreau să las evenimentul acesta în urmă, nu m-am mai axat pe această direcție. E între ea și Dumnezeu de aici încolo, eu nu am intentat procesul pentru bani (pe care i-aș fi donat oricum), ci pentru că așa am simțit că trebuie să fac, că asta era calea dreaptă pentru a nu mai exista alte victime”, a declarat Cristina Joia.

CITEŞTE ŞI: DEZVĂLUIRILE FĂCUTE DE CRISTINA JOIA, LA UN AN DUPĂ CE A FOST AGRESATĂ FIZIC: ”AM AVUT COȘMARURI O PERIOADĂ”

”Da, voi rămâne cu cicatrice tot restul vieții, dar a ajuns să nu mai deranjeze așa tare. Am avut niște intervenții cu laser care au mai atenuat, dar e imposibil de reparat total pentru că era tăiat foarte adânc și e imposibil să refaci țesutul ca nou”, a mai spus aceasta.

Cristina Joia: „Ea nu a arătat niciun fel de remușcare”

Vedeta şi-a revăzut agresoarea în faţa judecătorilor. Avocata acesteia a acuzat-o pe Cristina de faptul că s-a folosit de imaginea sa de om de televiziune. Totodată, individa a primit o pedeapsă cu suspendare.

„Ea nu a arătat niciun fel de remușcare, a fost la fel de arogantă. Avocata ei m-a acuzat că m-am folosit de imaginea mea de om de media, dar eu nu pot să zic asta despre mine, fiindcă eu sunt designer, sunt angajată pe șantier, nu la televizor. La proces, după ce am suferit o agresiune fizică, am fost pusă la zid emoțional”, a spus designerul de la emisiunea Visuri la cheie, pentru protv.ro.