Dezvăluirile făcute de Cristina Joia, la un an după ce a fost agresată fizic: ”Am avut coșmaruri o perioadă”

În cadrul unui interviu, Cristina Joia a făcut o serie de mărturisiri referitoare la episodul pe care l-a trăit anul trecut, în luna noiembrie. Atunci, aceasta a fost lovită de o femeie într-un supermarket din Capitală, iar agresiunea fizică i-a lăsat semne adânci designerului de la ”Visuri la Cheie”, emisiunea difuzată la Pro TV.

Cristina Joia a vorbit despre episodul pe care l-a trăit în anul 2020, în luna noiembrie. Atunci, aceasta a fost lovită de o femeie într-un supermarket din București. Totul a pornit de la faptul că designerul i-a atras atenţia persoanei respective că a parcat pe trecerea de pietoni. Enervată, agresoarea i-a dat un pumn în faţă, iar vedeta de la ProTV a suferit o fractură de piramidă nazală și a fost operată de urgență.

Întrebată dacă a reușit să se recupereze după acel moment dramatic, Cristina Joia a mărturisit că, pentru o perioadă, s-a confruntat cu anumite coșmaruri, însă acum se simte mult mai bine și s-a recuperat.

”În mare parte, da, și asta datorită domnului doctor Dragoș Zamfirescu, care mi-a reconstruit nasul, dar aș vrea să văd dacă pot cu încă o intervenție cu laser să mai atenuez cicatricea. Am multe trăiri legate de agresiune, am avut coșmaruri o perioadă, mai ales în timpul procesului. Acum nu mai am și sunt recunoscătoare divinității că m-am recuperat, că nu mi-a nimerit ochiul (pentru că era foarte aproape) sau în cădere că nu m-am lovit cu capul de colțul raftului”, a spus Cristina pentru click.ro.

„Ea nu a arătat niciun fel de remușcare”

Vedeta şi-a revăzut agresoarea în faţa judecătorilor. Avocata acesteia a acuzat-o pe Cristina de faptul că s-a folosit de imaginea sa de om de televiziune. Totodată, individa a primit o pedeapsă cu suspendare.

„Ea nu a arătat niciun fel de remușcare, a fost la fel de arogantă. Avocata ei m-a acuzat că m-am folosit de imaginea mea de om de media, dar eu nu pot să zic asta despre mine, fiindcă eu sunt designer, sunt angajată pe șantier, nu la televizor. La proces, după ce am suferit o agresiune fizică, am fost pusă la zid emoțional”, a spus designerul de la emisiunea ‘Visuri la cheie’, pentru protv.ro.

Sursă foto: captură video Youtube