Cristina Joia, dezvăluiri cutremurătoare! De ce boală cruntă suferă și prin ce chinuri a trecut: ”E un fel de cancer! Nu se știe cum apare”

Cristina Joia se luptă, de cinci ani, cu o boală incurabilă! A vrut să devină mamă, dar nu putea. Așa că a apelat la fertilizarea in vitro. Doar că începuse să nu-și mai asculte corpul. Avea să afle că suferă de o boală gravă, un fel de cancer, cum spune ea.

Voia un copil și altceva nu mai conta. Cristina Joia avea să treacă prin momente grele. A spus totul în emisiunea lui Cătălin Măruță, la Pro TV. ”Trăiam nevoia de a avea un copil. Au fost ani în care am încercat. Devenisem cobai pentru clinici. Nu mai vedea nimic altceva. Începusem să nu-mi ascult corpul. Începusem să am dureri în corp, nu puteam respira”, a început povestea Cristina Joia. (CITEȘTE ȘI: CRISTINA JOIA, PRIMA POZĂ FĂRĂ MASCĂ DUPĂ OPERAȚIILE SUFERITE LA NAS DIN CAUZA LOVITURILOR ÎNCASATE DE LA AGRESOAREA SA: “SUNT PUȚIN «PIRATĂ». ÎMI ASUM NASUL ĂSTA BRĂZDAT”)

Cristina Joia, dezvăluiri cutremurătoare! De ce boală cruntă suferă și prin ce chinuri a trecut

Apoi a detaliat. ”Nimeni nu știe cum apare boala asta a mea, care este.. Si este si incurabilă, nu are o soluție. Este ca un fel de cancer. Atacă mai multe organe… Am ajuns în spital. Plămânul drept nu mai funcționa… După două săptămâni, mi-au făcut un CT (computer tomograf). Plămânul era perforat, era în colaps… După CT s-a constatat că plămânul are din nou găuri, că sunt în aceeași situație. Voiau să mă opereze, se bănuia că am un cancer la plămâni.

Am ajuns la Marius Nasta… Dumnezeu mi-a pus mâna în cap atunci, când am ajuns acolo….Mi-au pus diagnosticul la operția numărul doi…

A urmat și operația numărul 3. Mi s-a pus o plasmă pentru ca tumorile să nu mai ajungă pe plămân. E o senzație ciudată, de sticlă pisată acolo. E foarte greu… După ultima fertilizare, am căzut pe stradă, am ajuns de urgență la spital, în Ungaria”, a povestit Cristina. Acum, e bine, e zâmbitoare, pentru că debordează de optimism.

