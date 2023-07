Ce s-a întâmplat cu Dana Roba pe masa de operație? Familia abia acum i-a dezvăluit adevărul: „Soră-mea nu a vrut să-mi zică”

În urmă cu aproximativ o lună, Dana Roba trecea prin momente cumplite. Soțul ei a bătut-o cu bestialitate și a lăsat-o într-o baltă de sânge. Abia după câteva ore în care a agonizat, make-up artista a ajuns pe mâinile medicilor, care s-au luptat ore bune să îi salveze viața. Acum, Dana Roba a făcut noi dezvăluiri despre clipele tragice prin care a trecut.

După ce a fost mutilată de propriul soț, Dana Roba a stat trei săptămâni în spital și recent s-a întors acasă. Deși acum se afla în afara oricărui pericol, viața make-up artistei nu a reintrat în normal. Femeia are ambele mâini în ghips și nu se poate descurca singură. Are nevoie de îngrijiri în permanență, iar în curând va afla dacă o să mai poată vreodată să își practice meseria.

În carul unei emisiuni de televiziune, Dana Roba a dezvăluit că problemele dintre ea și Daniel Balaciu începuseră în urmă cu ceva timp. Se pare că bărbatul era violent verbal și de multe ori a amenințat-o cu moartea.

„Dar acum chiar nu pot să muncesc, pentru că mâna mea este ruptă până la vârful degetelor. Voi avea nevoie de ceva suporturi pentru încheieturile mâinii, la mâna stângă e mai ok, dar la dreapta am nevoie la fiecare deget. Pentru că m-a nenorocit, mi-a dat foarte multe ciocane peste mână, ca să fie sigur că nu o să mai muncesc niciodată.(…) El în fiecare seară mă cicălea, îi ziceam: Nu mă mai cicăli, lasă-mă în pace. Începea să mă înjure. Pentru siguranța copiilor mei, pentru că ei nu au voie să audă înjurăturile astea pe care ele le adresa asupra mamei lor, trebuie să divorțez și să fie totul ok.

Deși mi-am dorit să rămân prietenă cu el pe viață, dar el în fiecare zi mă înjură și îmi spunea: Am să-ți iau viață, te omor! Nu pot să reproduc cum îmi spunea. Odată, țin minte, i-am spus: N-am să mor niciodată, pentru mine a murit Hristos. Și mi-a zis: Iar mă iei cu Dumnezeul tău? El numai pe el se suporta. Mă mir cum de nu a omorât copiii. Toată lumea din instanță se miră”, a declarat Dana Roba, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

„Soră-mea nu a vrut să-mi zică”

Dana Roba a ajuns pe mâinile medicilor într-o stare extrem de gravă și medicii nu i-au dat aproape nicio șansă de supraviețuire. Se pare că în timpul intervenției, make-up artista a fost resuscitată de șapte ori, iar cadrele medicale erau sigure că nu mai există nicio șansă în cazul ei. Femeia a aflat toate aceste lucruri abia acum de la sora ei, asta pentru că familia nu a vrut să o mai încarce cu astfel de detalii dureroase. Singurul care a crezut că Dana Roba o să iasă cu bine din această încercare grea a fost tatăl ei.

„Am simțit așa o ceată de îngeri în jurul meu, care mi-au spus că nu există nicio durere, și chiar nu am simțit durerea, mi-aduc aminte cum mă calcă pe față, nu mai simt, partea dreaptă a nasului nu o mai simt, iar partea de aici a capului nu simt nimic. Mâine mă duc la doctorul neurochirurg, să îi povestesc absolut tot ce simt și ce nu simt. Inclusiv domnul procuror s-a mirat de mine că nu am simțit durerea, dar țin minte absolut tot. Știu că Dumnezeu a fost cu mine. La unii le pică o piatră în cap și mor.

Două zile am fost în comă. Soră-mea mi-a zis azi-noapte, nu a vrut să-mi zică, două zile am fost în comă și de vreo șapte ori m-au resuscitat în operație.(…) Medicii ieșeau din sala de operație foarte suparăți și îi spuneau (n. red tatălui ei): Nu știu dacă va trăi fiica dumneavoastră, se zbate între viață și moarte, mai sunt câteva secunde și cred că o pierdem. Și tata zicea: Nu, înainte să intrați voi în sala de operație a intrat Hristos. A crezut 100% în treaba asta”, a mai spus Dana Roba.

