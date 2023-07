Rugămintea lui Daniel Balaciu pentru Dana Roba, după ce a lăsat-o cu sechele pe viață. Ce i-a cerut agresorul: „Nu mă așteptam”

Drama prin care trece Dana Roba a cutremurat o țară întreagă. Vedeta trăiește un adevărat calvar, după ce a fost snopită în bătaie de soțul ei, Daniel Balaciu. Viața ei s-a schimbat radical din cauza loviturilor crunte pe care fostul ei partener de viață i le-a aplicat cu un ciocan. Clipele grele pare că nu s-au terminat pentru make-up artistă!

Dana Roba trăiește cele mai dureroase momente din viața ei, după ce a fost bătută crunt de soțul ei, Daniel Balaciu. Vedeta își dorea să divorțeze de partenerul din cauza neînțelegerilor. Se pare că planurile n-au fost așa cum le programase, căci bărbatul a pus mâna pe ciocan și a lovit-o pe soția lui, când nu se aștepta. Make-up artista a zăcut ore în șir pe podea, într-o baltă de sânge, până când agresorul ei a sunat la ambulanță. Echipajele medicale au avut un șoc atunci când au văzut în ce stare gravă se afla femeia. Dana a luptat zile la rând să supraviețuiască pentru fetițele ei. Chiar și așa, aceasta mai are nevoie de câteva operații complicate pentru a reveni la o viață normală.

CITEȘTE ȘI: DANA ROBA REGRETĂ PERIOADA ÎN CARE ERA CU NICOLAE GUȚĂ: „SATANA MĂ STĂPÂNEA”. S-A POCĂIT LA SCURTĂ VREME DUPĂ ACEEA

Dana Roba, vizitată de Protecția Copilului

Dana Roba a fost vizitată de reprezentanți de la Protecția Copilului, în urma celor întâmplate. De altfel, fosta iubită a lui Nicolae Guță susține că a primit un telefon din partea cumnatului, după toate declarațiile controversate ale acestuia de pe micile ecrane. Concret, bărbatul i-a cerut Danei hainele pe care Daniel le are în apartament, căci acesta are nevoie de ele la închisoare. Întâi de toate, vedeta spune că se va consulta cu avocatul ei, pentru a stabili ce trebuie să facă în această situație.

„Astăzi urmează să vină cei de la Protecția Copilului să vadă copiii în urma celor întâmplate. Ieri am fost prin mall cu fetele și mă oprea lumea să mă încurajeze, să stea de vorbă cu mine. Alte persoane m-au oprit să îmi dea bani și să îmi zică o vorbă bună. Multă lume este alături de mine. Sunt foarte dezamăgită de faptul că rudele lui, în care eu m-am încrezut, după cele întâmplate, nu mi-au dat un mesaj să mă întrebe ce mai fac.

Nu mă așteptam la asemenea lucru din partea lor. Fratele lui m-a sunat ieri (sâmbătă – n.r), atât, să îmi zică să îi dau hainele lui Daniel pentru că îi trebuie la pușcărie să se schimbe, iar eu i-am zis atunci banii mei, cei 20.000 de euro, când îi văd, iar el mi-a spus că acei bani nu o să îi văd. O să mă consult cu avocatul meu cu privire la hainele lui, oricum nu o să le mai țin în casă mult timp. Nu vreau să mai văd o șosetă de-a lui aici, în casă”, a spus Dana Roba, pentru Click!

CITEȘTE ȘI: SOȚUL DANEI ROBA, CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE? CU CE PRETENȚII A VENIT FOSTUL CUMNAT, DUPĂ O LUNĂ DE TĂCERE

Dana Roba, dezamăgită și de pastorul ei

Familia soțului ei nu este singura care a dezamăgit-o pe Dana Roba. Vedeta susține că a avut un șoc atunci când a aflat că pastorul, căruia i se confesa, ținea legătura cu Daniel Balaciu. Mai mult decât atât, acesta nu ar fi crezut-o deloc pe make-up artistă atunci când ea îi spunea clipele grele prin care trece din cauza partenerului de viață.

„Mai am un mare of și anume faptul că pastorul unde am mers eu să vorbesc, să mă spovedesc, înainte de a depune actele de divorț, chiar cu o zi înainte, nu m-a crezut deloc ce îi povesteam. El vorbea în același timp la telefon și cu Daniel și îl susținea pe el, nu pe mine, pentru că el nu mă credea pe mine prin ce trec. Eu veneam seara acasă pentru că nu mai suportam să mă cicălească non-stop. Așa că preferam să vin târziu acasă să evit discuțiile aprinse, nu din alt motiv”, a mai spus Dana Roba.