Ce s-a întâmplat cu hainele Ronei Hartner. Sora regretatei actrițe a refuzat categoric să-i doneze îmbrăcămintea

Rona Hartner a murit la vârsta de 50 de ani, în data de 23 noiembrie 2023, după o lungă luptă cu o boală nemiloasă. La două luni de la moartea artistei, sora sa, Rinda, a refuzat categoric să îi doneze îmbrăcămintea. De altfel, a păstrat un obiect prețios, pentru a-și aminti întotdeauna de sora ei. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

La două luni de la moartea Ronei Hartner, sora sa, Rinda, nu a renunțat la hainele pe care le purta actrița. Rinda Hartner a refuzat categoric să îi doneze îmbrăcămintea. De altfel, a păstrat un obiect prețios pe care artista îl purta. După moartea surorii sale, Rinda a păstrat o cruciuliță. Bijuteria este purtată zilnic de soră. Iar atunci când merge la muncă, îi poartă hainele și ascultă muzica lăsată moștenire de Rona Hartner. De altfel, mărturisise că a visat-o.

Rona Hartner a fost înmormântată la data de 1 decembrie 2023, de Ziua Națională a României, la Cimitirul Bellu Catolic. Și-a dorit să fie înmormântată într-o rochie albă, fiind una dintre dorințele Ronei Hartner. A lăsat în urmă o fiică în vârstă de 15 ani, dar și o soră îndurerată. Înainte ca trupul neînsuflețit să fie adus în România, s-a ținut un priveghi în Franța. Organismul actriței a fost măcinat de o boală nemiloasă, și anume cancer.

De-a lungul carierei sale, Rona a făcut multe sacrificii. De dragul artei cinematografice și pentru un rol care avea să fie de succes, a fost nevoită să fumeze zeci de țigări pe zi, pentru a-și îngroșa vocea. Despre acest lucru a vorbit în cadrul unei emisiuni TV.

„Am cerut naționalitatea (n.r. franceză), în momentul în care am visat în franceză. Într-o noapte, m-a trezit cineva și am răspuns în franceză. Și mi-am dat seama că visam în franceză. Și atunci am zis că e corect să cer naționalitatea, pentru că înainte nu mi se părea OK câtă vreme eu mă simțeam extrem de româncă și câtă vreme nu mă integrasem în Franța.

Nu voiam să cer naționalitatea doar ca să fie o oportunitate. În momentul ăla chiar m-am simțit făcând parte din acea țară. Ideea este că a fi francez, la un moment dat, este o alegere. Aceea că nu vrei să rămâi doar cu comunitatea ta, să te închizi față de ceea ce îți aduce o altă țară”, mărturisea artista în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.