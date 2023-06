Ce s-a întâmplat, de fapt, la finala Te cunosc de Undeva, de la Antena 1. WRS și Emilian au reușit să bifeze o performanță greu de realizat

Sâmbătă seară, 24 iunie, sezonul 19 al emisiunii Te cunosc de Undeva a ajuns la final. Cele patru echipe rămase „în joc” au oferit un show de zile mari. În cele din urmă, WRS și Emilian au fost desemnați câștigători și au pus mâna pe marele premiu în valoare de 15.000 de euro. Cei doi artiști au bifat astfel o performanță incredibilă, care cu greu va putea fi egalată.

În finala sezonului 19 al emisiunii Te cunosc de Undeva s-au înfruntat patru echipe: WRS și Emilian, Nicole Cherry și Juno, CRBL și Radu Țibulcă, ADDA și Radu Bucălae. În ciuda faptului că toți au avut prestații excelente, WRS și Emilian au reușit să impresioneze cel mai mult.

(VEZI ȘI: Prima imagine cu iubitul lui WRS. Unde și-au făcut de cap cei doi)

WRS și Emilian, performanță uluitoare la emisiunea Te cunosc de Undeva

Toți concurenții au oferit momente magice, însă WRS și Emilian au făcut furori impersonându-l pe Michael Jackson. Ei au interpretat magistral melodia They Don’t Care About Us și au obținut aplauze la scenă deschisă.

Cu această prestație excepțională, WRS și Emilian au reușit să își adjudece marele premiu. Este al doilea an consecutiv în care cei doi artiști câștigă emisiunea de la Antena 1. Astfel, WRS și Emilian au bifat o performanță incredibilă, care cu greu va putea fi egalată sau depășită. Pentru succesul din acest sezon, cei doi artiști au primit un cec în valoare de 15.000 de euro.

Vizibil emoționați, WRS și Emilian s-au îmbrățișat și felicitat în momentul în care au fost desemnați drept câștigători. Emilian a recunoscut că nu și-ar fi putut imagina că ar putea câștiga măcar un sezon al emisiunii Te cunosc de Undeva, acest dublu succes fiind ceva de vis pentru el.

„Vă mulțumim din suflet! Suntem emoționați, mi se pare incredibil! Dacă prima oară când am pășit pe scena asta nu ne-am fi gândit vreodată că o să putem să câștigăm un sezon… dar să reușim să-l câștigăm și pe al doilea?!? Pentru noi este extraordinar, e ca și cum am primit un tort. Suntem doi copii răsfățați acum și tortul acela este format și din voi, echipele pe care le-am cunoscut sezonul acesta“, a declarat Emilian.

(NU RATA: Cu el se iubește WRS, câștigătorul Te cunosc de undeva! Vlad este marea dragoste a fostului concurent de la Eurovision: „A doua zi știam că va fi pentru toată viața!”)