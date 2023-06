WRS a recunoscut, Emil Rengle a reacționat la dezvăluirile CANCAN.RO + Când se vor legaliza căsătoriile gay

Unul dintre cele mai volubile și efervescente personaje din showbiz a oferit un interviu de zile mari, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Este vorba despre Emil Rengle, dansatorul care a cucerit simpatia românilor cu mișcările sale nonconformiste. Vedeta a oferit prima reacție de încurajare pentru toți cei ce doresc să trăiască și să iubească liber, principalul vizat fiind colegul de breaslă, WRS.

Fostul reprezentant al României la Eurovision a recunoscut, în presa spaniolă, că se iubește cu un bărbat. CANCAN.RO a aflat cine este iubitul cântărețului, iar Emil Rengle nu a putut să își ascundă fericirea pentru idila celor doi. În aceeași măsură, dansatorul susține că ar mai fi puțin timp rămas până când autoritățile autohtone vor legaliza căsătoriile între persoane de același sex.

Emil Rengle preferă idilele trecătoare în detrimentul unei relații serioase: „Fug de responsabilitate, eu sunt vinovat, nu vreau să mă așez la casa mea!”

CANCAN.RO: Este vară și, de obicei, în anotimpul acesta oamenii se îndrăgostesc. La tine cum se întrevede vara asta?

Emil Rengle: Nimic exclusiv romantic, dar cu multe îndrăgostiri zburătoare.

CANCAN.RO: Nu vrei relație pe termen lung?

Emil Rengle: Nu încă, nu se arată. Nu sunt serios. Dacă vrei să intru adânc în subiect, cred că fug de responsabilitate, eu sunt vinovat, nu vreau să mă așez la casa mea, încă. Simt că mai am de experimentat.

CANCAN.RO: Ce înseamnă să experimentezi?

Emil Rengle: Mai am de cunoscut oameni, să mai călătoresc, să mă cunosc mai bine prin ochii altora. Atunci, când la un moment dat o să mă știu, o să știu și ce vreau.

Prima reacție a lui Emil Rengle, după ce CANCAN.RO a dezvăluit cine este iubitul lui WRS: „Mă bucur foarte tare că ești liber!”

CANCAN.RO: WRS a recunoscut, în presa spaniolă, că are o relație cu un bărbat. Noi am aflat cine este iubitul, am publicat materialul, iar Andrei Ursu este a doua persoană de la noi din showbiz care face acest gen de declarație, după tine. Cum a fost pentru tine la început și cum simți că evoluează lucrurile acum?

Emil Rengle: În primul rând, felicitări WRS, mă bucur foarte tare că ești liber și că trăiești liber. Este pentru prima dată când aud asta, nu am știut. Sunt super fericit, sunt fericit pentru orice om care trăiește liber. Și fix înainte să vin la eveniment mă uitam la un alt personaj, îl cheamă Mario Simen, care a postat un inel.

Chiar dacă nu știm cine e iubitul lui, am văzut că i-a pus inelul pe mână și chiar ziceam «uite, cineva mi-a luat-o înainte». Prima căsătorie gay s-ar putea să nu fie a lui Emil Rengle, dar m-a bucurat foarte tare, sper să fiu invitat la nunțile astea, măcar să celebrez.

CANCAN.RO: Cât crezi că mai durează până se vor oficializa căsătoriile gay în România?

Emil Rengle: Foarte puțin, n-are Statul încotro, e o normalitate care trebuie să ajungă și la noi. E pur și simplu o chestiune de timp. Mai durează puțin.

CANCAN.RO: Simți că neseriozitatea despre care vorbeai mai devreme s-ar putea transforma în ceva de durată, dacă ar exista și acte la mijloc?

Emil Rengle: Oricum nu mă ține pe loc asta cu actele, dar, la un moment dat, sigur o să îmi pună cineva capacul și mie!

