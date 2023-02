Emil Rengle, îndrăgostit de un cântăreţ celebru de la noi! Anunţul care a surprins pe toată lumea

Emil Rengle a făcut o serie de declarații ce i-a uimit pe toți cei care îl urmăresc. Fostul concurent de la Survivor România 2022 s-a dezbrăcat de secrete și a mărturisit cine este artistul român de care s-a îndrăgostit.

Nimeni nu se aștepta ca Emil Rengle să fie atât de sincer, în ultima emisiune în care a fost invitat, și să își mărturisească sentimentele pentru unul dintre cei mai admirați artiști români. Bărbatul a recunoscut, în același timp, și cine este cel cu care își dorește să aibă o aventură de o noapte.

Cine este artistul român de care s-a îndrăgostit Emil Rengle

Emil Rengle a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a ales să se supună la provocarea sosurilor iuți. Astfel, fostul concurent de la Survivor a susținut că în tinerețe a fost îndrăgostit nebunește de Randi, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la noi. Deși a avut ocazia să îi vorbească, fostul dansator s-a emoționat atât de tare încât nu a mai putut scoate niciun sunet.

„Am avut un crush pe Randi. Nu am avut niciodată ocazia să stau față în față cu el! Am fost îndrăgostit de Randi! E un lucru frumos să fii îndrăgostit. Eram mic, dar și acum sunt. E frumos și romantic, nu pot spune nimic rău despre acest om. E un bărbat foarte mișto. Sunt convins că toate femeile și toți bărbații sunt de acord că e un bărbat mișto. Eu sunt sub presiune când îmi place de cineva. L-am văzut și nu i-am zis nimic. M-am topit!”, a declarat dansatorul la PRO TV.

De asemenea, în cadrul aceleiași emisiuni, Emil a susținut și că în acest moment există un bărbat cu care și-ar dori să aibă o aventură de o noapte. Acesta este Alex Bodi, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, cu care Rengle își dorește să meargă împreună la sală.