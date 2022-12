Emil Rengle a luat decizia! Coregraful intenționează să plece din România. Pe ce țară a pus ochii

După ce s-a întors din jungla din Dominicană, Emil Rengle pare să nu se mai obișnuiască în România. Deși numai ce s-a mutat în casă nouă, coregraful vrea să lase totul în spate și să plece din țară. Acesta deja are în vizor câteva destinații și tot ce trebuie să mai facă este alegerea finală.

Recent, Emil Rengle a făcut o investiție serioasă. Tânărul a deci că a venit momentul să se așeze la casa lui, așa că nu a stat prea mult pe gânduri. Acesta și-a achiziționat un apartament, pentru care a scos bani frumoși din buzunare. Coregraful recunoaște că investiția făcută nu a fost una îndelung studiată, ci chiar una impulsivă.

Se pare că Emil Rengle s-a săturat de viața în chirie sau prin hoteluri și de ceva timp își dorea un loc al lui. Așa că primul imobil ce i-a îndeplinit toate cerințele a fost și cel cumpărat. Însă o să fie părăsit curând.

„Cred că motivul pentru care mi-am luat apartament a fost pentru că aveam nevoie de un loc al meu, unde să mă încarc, să simt această siguranță că am cuibul meu. În rest, nu mi-a păsat și nici nu mă pricep la detaliile privind o investiție bună în perioada aceasta. Nu acesta a fost scopul, nu a fost un scop de business, a fost un scop emoțional, pentru inima mea”, a declarant Emil Rengle, potrivit ego.ro.

Emil Rengle părăsește România

Deși abia ce s-a așezat la casa lui, Emil Rengle nu are de gând să poposească prea mult. Se pare că este hotărât să părăsească România și vrea să se mute într-o altă țară. Acesta își dorește să descopere și alte locuri și culturi, așa că pentru cel puțini câțiva ani intenționează să renunțe la țara natală. Destinația nu a ales-o încă, dar ale în calcul opțiuni precum: Bali, Tulum sau New York.

„Mă gândesc că timpul nostru este limitat, nu o să trăim până la veșnicie, fiecare cât are scris în cărți. Mi se pare că este limitat să trăiești într-un singur loc, indiferent de unde ești. Nu am o problemă cu România, iubesc țara aceasta, iubesc tot ce mi-a oferit, dar îmi doresc și altceva. Că o să fie vorba de o junglă în Bali, în Tulum, o călătorie în care vreau să ies din societate sau că o să fie vorba de New York o perioadă, îmi doresc să mai bifez niște experiențe cu care să plec de aici. Acesta este motivul.”, a mai spus Emil Rengle.

