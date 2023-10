Ce s-a întâmplat, de fapt, la nunta fiului cel mare al Gabrielei Firea. Ce vedetă a cântat la eveniment

Sâmbătă, 7 octombrie 2023, Gabriela Firea a deveni soacră mare. Primul fiu al fostului edil al Capitalei s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, eveniment cu ștaif la care au participat nume importante din muzica românească, politică, sport și televiziune.

Tudor Ștefan Firea este primul băiat al Gabrielei Firea, copil rezultat din prima căsătorie cu Răsvan Firea. Bărbatul s-a stins din viață în anul 2010, când a suferit un atac de cord. Fiul cel mare al fostului edil al Capitalei a ”fugit” tot timpul de lumina reflectoarelor preferând să rămână în umbra mamei sale. De data aceasta, lucrurile au stat puțin diferit. În urmă cu 2 zile, fostul edil al Capitalei a trecut prin momente emoționante, atunci când și-a văzut fiul în fața ofițerului stării civile. Toate privirile au fost îndreptate către tânărul de 28 de ani și iubita lui soție, Eva Emilie.

Cine a cântat la nunta fiului cel mare al Gabrielei Firea

Evenimentul a avut loc într-o locație exclusivistă din București. Politicienii și vedetele s-au distrat până în zori. Gabriela Firea și Florentin Pantele, primarul orașului Voluntari, au radiat alături de cei doi tineri proaspăt căsătoriți.

De la petrecere nu a lipsit Mirela Vaida, bună prietenă cu Gabriela Firea, dar și cea care a fost prezentă la botezul celor doi băieți ai fostului edil cu primarul Voluntarului. De data aceasta, prezentatoarea de la Acces Direct a cântat la nunta primului născut din familia Firea. Totodată, pe toată durata evenimentului, prezentatoare TV s-a ocupat și de prezentarea marilor artiști ai României care au urcat pe scenă. La nuntă s-au remarcat nume importante din politică, sport și televiziune, printre care: Adrian Năstase, Mitică Dragomir, Anghel Iordănescu, Marcel Pavel și Crina Abrudan.

„Aseară am avut bucuria de a participa la unul dintre cele mai frumoase și mai emoționante evenimente din viața oricărei mame: cununia primului născut! Gabriela Firea a a fost soacră mare! Eu am participat și am cântat și la botezurile celor doi băieți mai mici ai Gabrielei, așa încât am fost cu atât mai onorată să iau parte la cununia lui Tudor și a Evei, aseară, într-un eveniment super elegant și exclusivist, organizat de Carmen Ioniță.

Mă bucur pentru Gabriela, pentru că mă leagă de ea o prietenie veche: amândouă suntem moldovence, suntem mame de 3 copii, ne leagă carieră în TV, pentru că am fost colege, și, nu în ultimul rând, lumea zice că semănăm: purtăm cărarea și bretonul pe aceeași parte, avem bărbia ascuțită și.. suntem cele mai mari petrecăretee! Noi două stăm pe ringul de dans toată noaptea! Felicitări, dragă Gabi, și îți mulțumesc că ai avut, din nou, încredere în mine să îmi dai pe mână un așa eveniment grandios, pe care l-am prezentat cu tot dragul, și în care am cântat cu multă bucurie, alături de mari artiști ai României! Felicitări mirilor și Casă de Piatră! Abia așteptăm următoarele evenimente fericite! a fost mesajul Mirelei Vaida.

”Toată viața mi-am dorit o fată și acum o am”

Gabriela Firea a fost copleșită de emoții și nu și-a le-a transmis celor doi miri un mesaj emoționant.