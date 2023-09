Părăsită de partener, Gabriela Firea a recunoscut: „Am crezut că mă iubește, dar nu a fost așa”. Cea mai tristă amintire din adolescența fostului primar al Capitalei

În cadrul unui interviu, Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, a vorbit deschis despre copilăria pe care a trăit-o. De altfel, a povestit și despre o despărțire dureroasă pe care a trăit-o, în perioada adolescenței. Deși în prezent se bucură de o viață luxoasă, în copilărie nu a fost privilegiată. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Gabriela Firea a dezvăluit, în cadrul unui interviu, cum a marcat-o perioada copilăriei. Fostul primar al Capitalei a mărturisit faptul că provine dintr-o familie modestă și s-a confruntat cu răutățile colegilor, la școală. Fostul edil a povestit că au existat zile când nu avea pachet cu mâncare și îmbrăca „hăinuțe sărăcăcioase”, iar pantofii pe care îi încălța erau de la sora ei mai mare. Din simplul fapt că nu a avut parte de anumite privilegii, în perioada copilăriei și, implicit, a adolescenței, fostul primar al Bucureștiului susține că se simțea umilită. De altfel, a mărturisit că mama ei lucra ca vânzătoare, iar tatăl ei era muncitor necalificat, pe șantier.

„Cele mai dureroase momente le-am trăit în copilărie și adolescență. Provenind dintr-o familie mai mult decât modestă și neavând foarte multe din cele necesare la școală, a trebuit să mă confrunt cu răutățile celorlalți copii – copiii sunt, uneori, de o cruzime înspăimântătoare – care observau și că n-am pachețel cu mâncare, și că sunt încălțată în pantofi vechi de trei ani, de la sora mai mare, și hăinuțele sărăcăcioase și multe altele de care ei râdeau. Iar eu mă simțeam umilită. Dar ce puteam face? Mama era vânzatoare și tata muncitor necalificat, pe șantier”, a spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea a îndurat corecții fizice din partea tatălui

De asemenea, Gabriela Firea a mărturisit, tot în cadrul interviului, că a avut parte de o copilărie grea. Fostul edil a mărturisit că tatăl ei consuma băuturi alcoolice, apoi le aplica corecții fizice atât copiilor, cât și soției. La vârsta de 14 ani, fostul primar a convins-o pe mama sa să divorțeze. S-au mutat într-un apartament și au luat-o de la zero.

„Stăteam șase inși într-un apartament cu două camere. Tata bea foarte mult și ne bătea și pe noi, copiii, și pe mama. Până la urmă am hotărât să-l părăsim. Chiar îmi revendic meritul că eu am convins-o pe mama să divorțeze. Aveam 14 ani. L-am lăsat singur în apartament și am plecat cu toții. Ne-am mutat tot la două camere, dar într-un apartament complet gol, pentru că lucrurile rămăseseră la tata. Am luat-o de la zero. A fost îngrozitor de greu, dar măcar știam că putem dormi liniștiți, fără spaima de răcnete și bătaie”, a povestit fostul primar.

Fostul primar al Capitalei a primit umilință și în adolescență, la 16 ani

A povestit că, atunci când avea 16 ani, a trăit un alt episod de umilință. Mai cu seamă, la vremea respectivă, se afla într-o relație cu un băiat, însă despărțirea a survenit din cauza părinților lui. Pentru că aveau condiții sociale diferite, părinții băiatului nu i-au mai dat voie acestuia să se vadă cu Gabriela Firea.

„Nici în adolescentă n-am fost scutită de umilințe. Am iubit și eu, ca orice fată, așa cum se iubește la vârsta asta. Prin clasa a zecea aveam un prieten de care eram îndrăgostită și care zicea, la rândul lui, că și el e îndrăgostit de mine. Până într-o zi, când mi-a spus că nu mai putem fi prieteni, pentru că părinții lui nu-i mai dau voie. Motivul era diferența de condiție socială. El făcea parte dintr-o familie înstărită. Cu alte cuvinte, m-a părăsit pentru că eram săracă. Și eram doar niște copii de 16 ani, amândoi… Dar toate acestea, așa cum am spus, au făcut din mine ceea ce sunt acum. Căci pe mine frustrările și umilințele mă deprimă pe termen scurt, dar mă motivează pe termen lung”, a mai spus Gabriela Firea pentru Revista Tango.