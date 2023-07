Gabriela Firea şi Florentin Pandele se relaxează în vacanță. Cei doi au plecat în Grecia după izbucnirea scandalului „azilelor groazei”

Pe fondul scandalului „azilelor groazei”, Gabriela Firea și soțul său, Florentin Pandele, au plecat în vacanță. Cei doi încearcă să facă abstracție de faptul că numele lor sunt implicate în acest caz, care a îngrozit întreaga țară. Alături de fostul acționar dinamovist Gigi Nețoiu, cei doi se relaxează de câteva zile în Grecia.

Scandalul „azilelor groazei” a declanșat un val de demiteri și demisii. În cursul zilei de vineri, 14 iulie 2023, Gabriela Firea și-a dat demisia din funcția de ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Mai mult, ea s-a suspendat și din funcția de președinte al PSD București.

Gabriela Firea se relaxează în Grecia, alături de Florentin Pandele

Pe fondul situației tensionate în care se află, Gabriela Firea a decis să plece în vacanță alături de soțul ei, Florentin Pandele. Se pare că vacanța în Grecia era programată încă din luna februarie. Împreună cu cei doi a mai plecat și fostul acționar dinamovist Gigi Nețoiu, cel care este implicat la clubul de fotbal FC Voluntari.

Gabriela Firea este extrem de relaxată în însorita Elada, ea postând pe rețelele de socializare o fotografie în care apare în mijlocul unui câmp cu lavandă. Fostul edil al Capitalei a scris și câteva cuvinte alături de poză. „Dragostea ei a fost ca lavanda… fină şi melancolică”, a scris Gabriela Firea.



Gabriela Firea susține că este victima unor atacuri politice

Imediat după izbucnirea scandalului „azilelor groazei”, Gabriela Firea a fost acuzată că ar fi fost părtașă la neregulile din acele cămine de bătrâni. După ce și-a dat demisia din Guvern, fostul edil al Capitalei a oferit o reacție fermă față de acest scandal în care a fost implicată. Firea susține că este victima atacurilor politice, scopul defăimării sale fiind de a o elimina din cursa pentru postul de primar al Capitalei. Ea intenționa să candideze, anul viitor, pentru un nou mandat în fruntea Primăriei Bucureștiului.

„Scopul nu era doar să plec din Guvern. Conduc ministerul cu cel mai mic buget și m-am luptat, uneori, inclusiv cu cei care trebuiau să mă ajute pentru toate proiectele realizate. Obiectivul demolatorilor mei din multe direcții este să nu mai intru în cursa pentru Primăria Capitalei! Să nu mă mai aliniez la startul precampaniei! Toate sondajele arată că aș fi câștigat în orice formulă politică.

De aceea, am decis, cu mare regret, dar hotărâtă și cu fruntea sus, să plec din Guvernul României. Am avut acum câteva minute o întâlnire cu domnul prim-ministru Marcel Ciolacu. I-am prezentat demisia din funcția de ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Nu am de ce să mă rușinez, nu am nicio vină, nu aș fi acceptat să se întâmple ceva rău cu vreo persoană și să nu reacționez. (…) Tocmai din acest motiv plec, pentru moment, cu mare tristețe, față de tot ceea ce am făcut și puteam construi împreună cu echipa social-democrată din Capitală, și din funcția de Președinte al Organizației PSD București, din care mă suspend o perioadă limitată”, a mai transmis Gabriela Firea pe Facebook.

