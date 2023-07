El este copilul „secret” al Gabrielei Firea. Cine este, de fapt, Răzvan, băiatul pe care defunctul soț al primăriței l-a avut dintr-o căsătorie anterioară

Gabriela Firea (51 de ani) a mai fost căsătorită înainte de a-l cunoaște pe Florentin Pandele. Fosta jurnalistă a mai avut o căsnicie cu Răsvan Firea, care s-a stins din viață din cauza unei boli crunte. Bărbatul a avut un fiu dintr-un alt mariaj, pe Răzvan Alexandru Firea care în prezent are 33 de ani și este absolvent al Universității de Arte din București, secția Modă.

Gabriela Firea a mai avut o căsnicie în trecut cu Răsvan Firea, care în 2010 a murit, la vârsta de 54 de ani, din cauza unor complicații apărute după transplantul său de rinichi. Cei doi s-au căsătorit în anul 1993, iar la opt luni după decesul acestuia, Gabriela Firea s-a recăsătorit cu Florentin Pandele, primarul localității Voluntari.

Lui Florentin Pandele, Gabriela Firea i-a dăruit doi băieți pe nume, David Petru și Zian.

La vremea respectivă, fosta prezentatoare TV a fost acuzată că a intervenit în mariajul lui Răsvan Firea cu a treia lui soție, Carmen, mama lui Răzvan. În cadrul unui interviu recent, aceasta a lămurit subiectul pentru că nu a mai vrut să lase loc de interpretări.

„Eu nu am stricat casa nimănui. Răsvan era singur de mulți ani când a început să-mi facă curte. Nu pot fi acuzată că i-am despărțit. Dumnezeu știe mai bine cum au stat lucrurile. Eu am fost a patra soție. Răsvan avusese înainte trei mariaje, care au durat câte un an. Nu știu ce s-a petrecut înainte, poate că nu s-au potrivit. Noi am fost căsătoriți timp de 18 ani. Răzvănel venea mereu la noi. Le urez numai bine (n.red.: fiului vitreg și mamei lui, Carmen)”, a declarat Gabriela Firea, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Cine este copilul „secret” al Gabrielei Firea

Răzvan Alexandru Firea este model, dar și creator vestimentar. Tânărul nu este foarte activ în mediul online, însă încearcă să adune alături de el o comunitate frumoasă de oameni care să îi aprecieze munca.

În noiembrie 2011, Răzvan Firea a lansat brandul „Le Petit Indigent”, „născut din dorința și nevoia reală de a crea articole de îmbrăcăminte care să spună o poveste și să aibă puterea de a influența starea de spirit a oamenilor, având capacitatea de a aduce un zâmbet pe buzele lor”.

Nu este însă singurul brand creat de tânăr. La 19 ani, alături de alți patru prieteni și ei pasionați de modă, Răzvan Firea a lansat brandul „Royal Junkie”, care a devenit destul de repede popular printre tineri.