Ce s-a întâmplat în noaptea în care mama lui Charlize Theron și-a împușcat mortal soțul. Actrița a fost martoră

Charlize Theron a trecut prin momente cumplite în copilărie. Ea a fost martoră unor scene greu de privit. Pe când avea doar 15 ani, mama ei l-a împușcat pe tatăl actriței, iar a doua zi a trimis-o la școală. Până acum nu a vorbit despre tragicul eveniment, dar recent s-a deschis în fața presei și a oferit detalii șocante.

Celebra actriță Charlize Theron este una dintre cele mai apreciate și iubite din industria cinematografică. Nu mulți cunosc povestea ei de viață și faptul că a avut o copilărie grea. Ea s-a deschis în fața publicației New York Times și a povestit cum la vârsta de 15 ani a fost martora unei scene teribile: uciderea tatălui ei. Cea care l-a împușcat este chiar mama actriței, care a acționat în legitimă apărare. Vedeta a făcut confesiuni terifiante despre acel moment.

Ce s-a întâmplat în noaptea în care mama lui Charlize Theron i-a împușcat tatăl

În cadrul unui interviu, actrița a povestit momentul în care mama sa i-a ucis tatăl. Ea a explicat că bărbatul era violent și consuma adesea alcool. În seara respectivă el s-a întors acasă aflat în stare de ebrietate și le amenința pe cele două. De teamă, ele s-au baricadat într-o cameră și încercau să o țină închisă, pentru că tatăl ei ar fi tras mai multe focuri de armă. Din fericire pentru ele, nu le-au atins, însă situația neplăcută a continuat. În acel moment, mama actriței a luat o armă și a tras asupra agresorului.

A venit în dormitorul meu. Amândouă țineam ușa cu corpurile noastre, pentru că nu avea încuietoare. Apoi el s-a dat înapoi și a început să tragă prin ușă. Și partea incredibilă este că niciun glonț nu ne-a atins. E greu de crezut, dar mesajul era foarte clar: „În seara asta vă omor.” „Credeți că nu pot intra? Priviți-mă.” „Mă duc la seif, iau pușca.” Fratele îl încuraja. S-a dus spre seif, iar mama a deschis ușa în timp ce fratele lui încă era era acolo. Acesta a fugit pe hol, iar ea a tras un glonț pe hol, care a ricoșat de șapte ori și l-a rănit la mână. Sunt lucruri greu de explicat. Apoi l-a urmărit pe tatăl meu, care între timp deschidea seiful ca să scoată alte arme, și l-a împușcat, a povestit Charlize Theron.

Mai mult, după tragedie, mama ei a trimis-o la școală, pentru ca nimeni să nu suspecteze ceva. Ulterior, autoritățile au decis că acest caz este considerat legitimă apărare. Nu este singurul de acest fel, iar actrița a vorbit despre asta pentru a ajuta și alți oameni care trec prin situații similare, dar și deoarece, voia să tragă un semnal de alarmă asupra violenței domestice.

