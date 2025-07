Actriță de 49 de ani, pusă la zid după ce a dezvăluit aventura cu un tinerel de 26 de ani: ”Credeam că ai mai multă clasă!”

În timp ce își promova cel mai recent film, una din cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood a uimit publicul vorbind despre viața ei amoroasă, inclusiv cea mai recentă (și destul de memorabilă) aventură de o noapte cu un bărbat mai tânăr.

Charlize Theron, în vârstă de 49 de ani, a dezvăluit că recent a avut o scurtă aventură cu un tânăr de 26 de ani.

Mărturisirea a avut loc în timp ce actrița era invitată la podcastul Call Her Daddy, unde promova noul film în care joacă, “The Old Guard 2”.

Theron și gazda avuseseră o conversație prelungită despre modul în care actrița abordează întâlnirile în prezent, notează E! ONLINE.

Theron, care are două fiice – Jackson, în vârstă de 12 ani, și August, de 9 ani – este cunoscută la Hollywood, și nu numai, prin faptul că este singură de mai mulți ani, după ce în trecut s-a întâlnit cu actori precum Sean Penn, Stuart Townsend și Craig Bierko, precum și cu Stephan Jenkins, solistul formației Third Eye Blind.

„Permite-mi doar să spun că tânărul ăsta de 26 de ani este cel mai norocos om care merge acum pe fața Pământului”, a răspuns gazda emisiunii.

O parte a fanilor și-au exprimat admirația pentru sinceritatea lui Charlize, alții au criticat-o dur, considerând confesiunea deplasată.

Unii au mers și mai departe, sugerând că declarațiile reflectă de fapt suferința personală a actriței. Alții, însă, au apărat-o cu înverșunare:

Actrița a promis acum mult timp să nu se căsătorească, dar în timpul conversației din podcast ea a spus că este fericită să aibă aventuri de o noapte, deși a spus că nu „are multe ocazii”.

Deși Theron nu a împărtășit mai multe informații cu privire la întâlnirea ei recentă cu tânărul de 26 de ani, ea și-a exprimat dorința ca femeile să își prioritizeze mai des propria plăcere în pat.

„Am fost căsătorită din momentul în care mi-am început viața amoroasă până în momentul în care am avut ultima relație. Apoi am avut copii. Cine are timp pentru întâlniri și bărbierit și epilat și machiaj? Și am doi copii care trebuie să meargă la școală.”