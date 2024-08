Ce s-a întâmplat între Cornel Luchian și ispita Loredana, de fapt. Au încercat să se ascundă de camerele de filmat: „Ne-am lăsat duși de val”

Cornel și Loredana au mers la date-ul final și au fost la un pas să treacă la acțiune! Concurentul și ispita s-au ferit de camerele de filmat cât au putut, însă într-un final s-a aflat ce au făcut amândoi, ascunși în baie. Și-au petrecut noaptea într-o locație exclusivistă, iar o bucată de timp s-au bălăcit în jacuzzi. Imediat după momentul pasional, blondina a vorbit pe șleau și a povestit ce s-a întâmplat. Până în ce punct au ajuns cei doi?

Cornel și Loredana au avut parte de momente romantice la ultimul date. Concurentul și ispita au dat frâu liber sentimentelor și nu s-au mai abținut. Iubitul Iustinei n-a ținut cont de nimeni și de nimic și a inițiat un episod pasional alături de blondină.

Ce s-a întâmplat între Cornel și Loredana, la ultimul date

Ea a povestit pe șleau tot ce s-a întâmplat în baie, departe de camerele video. Loredana și Cornel ar fi fost la un pas să treacă la nivelul următor, dar tânăra ar fi renunțat în clipa respectivă. S-a întors în pat, după ce s-a lăsat dusă de val în jacuzzi alături de Cornel.

„Aveam în baie un jacuzzi. Zic hai să ne mutăm de aici și să mergem în jacuzzi. În jacuzzi a existat o oarecare apropiere. m stat acolo cu el pentru ceva timp. A fost o inițiere din partea lui, pe care eu am continuat-o. Ne-am lăsat duși de val. Eu m-am apropiat de el, să-i văd reacția. Cu siguranță, și-ar fi dorit să se întâmple mai mult, dar când am simțit asta, m-am retras”, a început Loredana să povestească.

După date-ul final, Cornel a ținut să împărtășească experiența pe insulă: „Simt că mi-am făcut testul bine de tot și sunt fericit”.

Cornel așteaptă confruntarea finală cu Iustina, care are loc în această seară, în ultima ediție a acestui sezon. Concurenta are de gând să-l tragă la răspundere pe partenerul ei pentru comportamentul pe care l-a avut de-a lungul show-ului. Nici el nu se lasă mai prejos și are de gând să-i spună totul verde-n față. Rămâne de văzut cum va decurge întreaga situație și cum vor pleca cei doi la sfârșit, după ce Cornel a călcat strâmb alături de câteva ispite.