Andrei a părăsit-o pe Cristina, după ce a aflat un detaliu care l-a rănit. Totul s-a întâmplat în faţa lui Eric

În ediția de luni, 26 august 2024, o parte dintre concurenții de la Insula iubirii au avut parte de o surpriză din partea lui Radu Vâlcan. Printre ”norocoși” s-a aflat și Andrei Rotaru. Bărbatul a fost invitat la un ultim bonfire, înainte de cel din marea finală, unde a avut ocazia să-l cunoască pe Eric, ispita care a reușit să o cucerească pe Cristina, încă soția lui. Cei doi au vorbit ca de la bărbat la bărbat, însă concurentul a făcut un gest care i-a lăsat muți pe telespectatori.

Numărătoarea inversă a început. Cele 5 cupluri de la Insula iubirii se bucură de ultimele ore petrecute în Thailanda. În episodul de luni, 26 august, producătorii show-ului i-au luat prin surprindere pe concurenți și au organizat un bonfire surpriză. Printre cei care au ajuns în fața lui Radu Vâlcan s-a numărat și Andrei Rotaru. Bărbatul a stat față în față cu rivalul rău, Eric, singura ispită masculină care a reușit să se apropie de Cristina. Deși legătura dintre ei s-a format pe ultima sută de metri, se pare că lucrurile sunt din ce în ce mai serioase.

Înainte de a afla cu cine merge Cristina la dream date, Andrei a dat impresia că a ajuns într-un punct al experienței din Thailanda în care se poate considera norocos și fericit. Reamintim că bărbatul a venit să-și testeze căsnicia în cel mai dur test al fidelității, iar după doar 3 zile petrecute la Insula iubirii, acesta s-a îndrăgostit de ispita Diandra, de care a fost de nedespărțit pe toată durata show-ului. NU RATA: Andrei a aruncat bomba: Cristina l-a înşelat înainte de Insula?! „O urăsc! Aș da-o celui mai mare dușman”

„Am ajuns la o concluzie, că sunt foarte împăcat. M-am gândit la toate lucrurile, dacă sunt egoist sau malefic, și consider că nu am fost egoist. Merit ceea ce mi se întâmplă și prost aș fi să dau cu piciorul”, a spus Andrei înainte să îl vadă pe Eric.

Atât băieții, cât și fetele au avut posibilitatea să meargă (sau nu) la dream date alături de o ispită. În cazul lui Cristinei, aceasta l-a ales pe Eric, bărbatul care a reușit să-i câștige încredere- după ce a fost înșelată de soțul ei. Ei bine, vestea se pare că nu l-a luat prin surprindere pe Andrei, care avea deja pregătit un plan. Acesta a pus punct relației cu Cristina, și-a dat jos verigheta de pe deget și i-a dat-o lui Radu Vâlcan.

”Am scos verrigheta de pe deget și am pregătit-o special dacă îmi vei spune că Eric este alesul Cristinei pentru date-ul final. Eu nu aveam de gând să-mi dau jos verigheta până în momentul ăla. Imaginează-ți că în sufletul meu nu am pusesem stop până atunci. Înainte de bonfire mi-am spus că îmi voi da verigheta jos, iar dacă Radu îmi va spune că ea l-a ales pe Eric pentru dream date, aici voi pune punct. Și exact asta am făcut”, a spus Andrei.