Andrei a aruncat bomba: Cristina l-a înşelat înainte de Insula?! „O urăsc! Aș da-o celui mai mare dușman”

În ediția 19 din sezonul 8 de la Insula iubirii, cu doar 2 zile înainte de marea finală, Andrei Rotaru a avut ocazia să-l cunoască pe Eric, ispita masculină care a reușit să o facă pe Cristina Rotaru să se apropie de el. Cei doi masculi au fost față în față, iar concurentul a făcut dezvăluiri neașteptate despre soția sa.

Luni, 26 august 2024, Radu Vâlcan, gazda emisiunii Insula iubirii, le-a pregătit concurenților un bonfire surpriză. Înainte de marea finală – care va avea loc miercuri, 28 august, Andrei Rotaru a fost pus față în față cu Eric, ispita care a reușit să o facă pe Cristina să se apropie de el. Cei doi au avut un dialog decent, ca de la bărbat la bărbat, însă Andrei nu și-a stăpânit furia și a dat din casă detalii surprinzătoare despre încă soția lui.

Înainte ca ispita masculină să-și facă apariția la bonfire, Andrei a aflat că soția lui va petrece date-ul final (de 24 de ore) alături de Eric. În acel moment, concurentul și-a scos din buzunar verigheta și a vrut să i-o dea lui Radu.

„Am scos verrigheta de pe deget și am pregătit-o special dacă îmi vei spune că Eric este alesul Cristinei pentru date-ul final. Am ajuns la o concluzie, că sunt foarte împăcat. M-am gândit la toate lucrurile, dacă sunt egoist sau malefic, și consider că nu am fost egoist. Merit ceea ce mi se întâmplă și prost aș fi să dau cu piciorul. Eu am venit aici rănit, ea a venit fericită și împlinită”, a spus Andrei înainte să îl vadă pe Eric.