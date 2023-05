Ce s-a întâmplat la sărbătorirea titlului în centrul Constanței. Echipa lui Gheorghe Hagi, adusă ca marile campioane ale Europei

Duminică, 21 mai, Farul și FCSB s-au înfruntat în cadrul etapei a noua din play-off-ul Superligii. Echipa lui Gică Hagi s-a impus cu scorul de 3-2 și a cucerit titlul de campioană a României. Luni seară, Farul a sărbătorit acest succes alături de fanii săi. Aceștia au ieșit într-un număr foarte mare pe străzile orașului Constanța, amintind de atmosfera creată în jurul marilor echipe ale Europei.

Duminică seară, Farul a primit vizita celor de la FCSB în penultima etapă din play-off-ul Superligii. În ciuda faptului că au fost conduși cu 2-0, elevii lui Gică Hagi au întors spectaculos scorul și au reușit să se impună cu 3-2. În urma acestui succes, Farul a cucerit titlul de campioană a României.

Fiesta pe străzile din Constanța după ce Farul a câștigat titlul

Performanța obținută de Farul a produs euforie în rândul suporterilor constănțeni. Aceștia au ieșit pe străzile orașului încă de duminică seară, însă șefii clubului le-au pregătit o surpriză pentru ziua de luni.

Mai exact, luni după-amiază, echipa lui Gică Hagi a pornit într-un tur al orașului Constanța. Elevii lui Gică Hagi au străbătut orașul într-un autocar fără acoperiș, la fel cum au făcut jucătorii din naționala Argentinei, ai lui Napoli și ai lui Manchester City. La ora 18:45, autocarul echipei constănțene a pornit de la stadionul Farul, pe traseul strada Soveja, bulevardul Mamaia, Capitol, bulevardul Tomis, Piața Ovidiu.

Această paradă a campionilor a fost foarte bine primită de fani, care au luat cu asalt străzile orașului. Nu mai puțin de 5.000 de oameni s-au strâns în Piața Ovidiu, unde jucătorii Farului au ajuns în jurul orei 20:00. În deschiderea petrecerii a cântat formația 3 Sud Est. Pe scena amplasată în centrul orașului, toți membri staff-ului și fiecare jucător au fost prezentați în uralele suporterilor. Mulțimea a „explodat” în momentul în care numele lui Gică Hagi a fost anunțat de prezentatorul evenimentului. „Regele” a fost însoțit de soția sa Marilena, dar și de fiica lor, Kira.

Jucătorii de la Farul au urcat pe scenă cu trofeul de campioni ai României în uralele fanilor care au scandat în cor: ”Farul, Farul!” Ulterior, cu toții au cântat: ”Suntem noi, suntem noi, campionii României suntem noi!”.

Gică Hagi, euforic după ce Farul a cucerit titlul de campioană a României

La finalul meciului de la Ovidiu, Gică Hagi a fost în culmea fericirii. Plin de euforie, „regele” a subliniat că echipa sa a demonstrat că merită să fie campioana României. În plus, Hagi și-a felicitat jucătorii, care au făcut totul pentru a reuși această performanță istorică.

„Cele mai bune echipe, ambele în formă, un fotbal bun. Ne-am dorit fotbal, niciuna nu s-a apărat. Am dovedit că merităm să fim campioni, am întors rezultate cu formații foarte bune. Știam că publicul ne împinge pe toți. E o zi frumoasă, o vom pune în ramă!

Am crezut tot timpul în noi, ne-am apărat bine, am ieșit bine cu mingea. Am avut de toate azi, chiar dacă am început prost. Avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri. Bravo lor, fotbaliștilor!”, a declarat Gică Hagi la Prima Sport.

