Ce scriu ungurii după ce Gheorghe Hagi a câștigat titlul în fața FCSB. „A încheiat hegemonia”

Duminică, 21 mai, Farul a învins-o pe FCSB, scor 3-2, în cadrul etapei a noua din play-off-ul Superligii. În urma acestei victorii, echipa constănțeană a cucerit titlul de campioană a României. Succesul echipei lui Gică Hagi a fost comentat și de presa din Ungaria.

Duminică seară, Farul a primit vizita celor de la FCSB în etapa a noua din play-off-ul Superligii. Echipa roș-albastră a început excelent partida și a deschis scorul rapid, încă din minutul 8. FCSB și-a mărit avantajul în minutul 17 și se prefigura deja o victorie categorică. Farul a revenit însă spectaculos și a marcat trei goluri, reușind să se impună cu scorul de 3-2. În urma acestui succes, echipa lui Gică Hagi a cucerit titlul de campioană a României.

Succesul echipei lui Gică Hagi a fost comentat de presa din Ungaria

Succesul echipei lui Gică Hagi a fost comentat și de presa din Ungaria. Jurnaliștii maghiari au notat că Farul a devenit campioana României, reușind astfel să oprească hegemonia de cinci a celor de la CFR Cluj.

„Echipa lui Hagi a devenit campioană pentru a doua oară. Ăsta e al doilea campionat pentru Farul. Primul a venit în 2017, sub numele de FC Viitorul. Cele două cluburi din Constanța s-au unit în 2021 și au fost numite după clubul cu mai multă istorie. Farul a încheiat hegemonia de cinci ani a celor de la CFR Cluj, în timp ce FCSB nu a mai câștigat titlul de opt ani”, au scris jurnaliștii de la Nemzeti Sport.

Gică Hagi, euforic după ce Farul a cucerit titlul de campioană a României

La finalul meciului de la Ovidiu, Gică Hagi a fost în culmea fericirii. Plin de euforie, „regele” a subliniat că echipa sa a demonstrat că merită să fie campioana României. În plus, Hagi și-a felicitat jucătorii, care au făcut totul pentru a reuși această performanță istorică.

„Cele mai bune echipe, ambele în formă, un fotbal bun. Ne-am dorit fotbal, niciuna nu s-a apărat. Am dovedit că merităm să fim campioni, am întors rezultate cu formații foarte bune. Știam că publicul ne împinge pe toți. E o zi frumoasă, o vom pune în ramă!

Am crezut tot timpul în noi, ne-am apărat bine, am ieșit bine cu mingea. Am avut de toate azi, chiar dacă am început prost. Avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri. Bravo lor, fotbaliștilor!”, a declarat Gică Hagi la Prima Sport.

