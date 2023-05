Gheorghe Hagi s-a dus glonț la soție după ce Farul a devenit campioana României. “Voi nu știți cum fac acasă”. Video de colecție

Victoria Farului, greu de anticipat după primele 45 de minute din meciul cu FCSB, a declanșat fiesta în vestiarul noii campioane a Superligii. Iar CANCAN.RO a obținut imaginile care vor rămâne în istorie.

Sezonul estival a început la malul marii înainte ca turiștii sa ia cu asalt litoralul. După victoria în fața finului Becali, Hagi a adus la Ovidiu șampania, artificiile și voia bună. Iar sărbătoarea s-a declanșat imediat după fluierul final. Tonul l-au dat jucătorii, dar Hagi și-a lăsat criticile pe banca de rezerve și a trăit la intensitate maximă cucerirea titlului.

După ce Farul Constanța a devenit campioana României, ”Rgele” s-a dus ”glonț” la Marilena, soția lui. De față cu jucătorii și-a luat partenera de gât și i-a mulțumit pentru faptul că îl suportă și că îi este alături: „Ea mă suportă. Nu știți cum fac acasă”.

Gheorghe Hagi: ”Am crezut tot timpul în noi”

Vezi și: REGIZORUL TOMA ENACHE SUSȚINE CREAREA UNUI FILM DESPRE GHEORGHE HAGI: “ESTE MAI MARE DECÂT MARADONA ȘI PELE!”

Mai mândru ca niciodată, Hagi și-a lăudat echipa, chiar dacă începutul meciului nu a fost tocmai bun. Cu cele mai multe victorii și cele mai puține înfrângeri, ”Regele” a dovedit că echipa antrenată de el merită să fie campioană.

”Cele mai bune echipe, ambele în formă, un fotbal bun. Ne-am dorit fotbal, niciuna nu s-a apărat. Am dovedit că merităm să fim campioni, am întors rezultate cu formații foarte bune. Știam că publicul ne împinge pe toți. E o zi frumoasă, o vom pune în ramă! Am crezut tot timpul în noi, ne-am apărat bine, am ieșit bine cu mingea. Am avut de toate azi, chiar dacă am început prost. Avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri. Bravo lor, fotbaliștilor”, a spus Hagi.

Familia Hagi are dublu motiv de sărbătoare. Dacă Gică Hagi tocmai a câștigat titlul de campion în Superliga, Ianis a reușit să marcheze duminică un gol pentru Glasgow Rangers în victoria, scor 3-1, obținută pe terenul celor de la Hibernian, după o pauză de mai bine de un an, în care a trecut printr-o operație dificilă și sute de ore de recuperare dureroasă.

“O seară extraordinara pentru familia noastră, pentru Constanța, pentru proiectul început de tata acum 14 ani. Sunt fericit, sunt emoționat”, a declarat Ianis Hagi la Digisport.

De la distanță, pe rețelele de socializare, Kira Hagi, fiica lui Gheorghe Hagi, a publicat un mesaj emoționant pentru tatăl ei: ”Campionii creează campioni”. De altfel, acesta fiind numele cărții pe care Hagi a lansat-o în anul 2019, carte care oglindește faptul că adevărații campioni nu pot ieși decât din mâinile unor alți campioni, iar victoria echipei Farul Constanța este una dintre cele mai concrete dovezi.

Citește și: HAGI, LUAT CU ASALT DE NETI SANDU ȘI ANDREEA RAICU. IMAGINI RARE, NEDIFUZATE LA TV!