Au mai rămas trei săptămâni până la Paștele Ortodox, iar pensiunile și hotelurile vedetelor sunt pline ochi, în ciuda tarifelor piperate pe care le percep. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cât costă un sejur complet la pensiunea Monicăi Anghel sau a Andreei Esca, fie la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia.

Cele patru zile libere de Paște reprezintă un prilej pentru românii cu dare de mână de a renunța la clasicele pregătiri și de a se refugia la munte ori la mare, în locații de top, acolo unde sunt tratați regește. Ca în fiecare an, vedetele cu afaceri în domeniul ospitalier se pregătesc deja de săptămâni bune pentru eveniment.

Întocmesc meniuri cu bucate alese, antamează cântăreți pentru serile de petrecere și au grijă ca totul să fie pus la punct în cel mai mic detaliu. CANCAN.RO a aflat cât te costă să petreceri minivacanța de Paște la pensiunea Monicăi Anghel sau a Andreei Esca, ori câți bani trebuie să plătești ca să închiriezi unul dintre apartamentele de pe litoral ale lui Mihai Trăistariu. La capitolul vacanțe de top, în fruntea clasamentului se află hotelul din Mamaia al lui Gică Hagi.

Gică Hagi își pune la bătaie Hotelul Iaki de Paște

Hotelul celui mai bun fotbalist al României este situat la numai 20 de metri de plajă și este cotat cu patru stele. Hotelul Iaki este considerat clădire istorică, oferă servicii de SPA, dar și facilități pentru conferințe, pe lângă cele două piscine (una în interior, alta la interior). În acest moment, la hotelul lui Gică Hagi mai sunt disponibile numai proprietățile fără vedere la mare. Un sejur de patru zile pornește de la 2900 lei/persoană și ajunge la 6760 pentru un apartament de lux.

Iată ce ai inclus în pachet: 3 nopți de cazare cu mic dejun în perioada 14 – 17 Aprilie 2023, Cină în datele de 15 și 16 Aprilie, Prânz Pascal în data de 16 Aprilie cu muzică LIVE și vinuri, Acces gratuit Iaki Spa Center (piscină interioară, saune, jacuzzi, fitness, duș cervical), Terapii Spa.

Andreea Esca deține un complex de cinci căsuțe

Vedeta deține o proprietate superbă la 38 de kilometri de Sibiu, denumită Oberwood. Un complex de 5 căsuțe superbe, ce îmbină tradiția cu inovația, tradițiile vechi cu confortul din zilele noastre. Proiectul Andreei Esca este unul unic în România, ea reușind să păstreze amenajările interioare în linie cu istoria caselor, adăugându-le, însă, energie electrică, apă curentă și canalizare. Căsuțele tradiționale sunt dotate cu televizoare, uscător de păr, frigider, aparat de cafea și internet etc. Pentru a petrece minivacanța de Paște într-una dintre căsuțele vedetei Pro TV, un cuplu trebuie să scoată aproximativ 1900 lei din buzunar pentru 3 nopți de cazare. Atenție, însă! În această sumă nu este inclusă și mâncarea, pe care trebuie să o gătești chiar tu sau să o aduci de acasă.

Monica Anghel are un conac boieresc în Argeș

În urmă cu opt ani, Monica Anghel a cumpărat în o clădire ce aparținea unui producător de cherestea. Artista a investit peste 50.000 de euro în clădire și a transformat-o într-un conac boieresc de toată frumusețea, bani obținuți din fonduri europene.

Pensiunea este situată în județul Argeș și, are opt camere și dispune de o suprafață mare de teren. Un sejur de Paște pentru o persoană se ridică la 2500 lei și implică micul dejun și masa tradițională de pe data de 16 aprilie. Din păcate, însă, pentru turiștii dornic de aer curat și mâncare gustoasă, pensiunea cântăreței este închiriată încă de acum trei luni.

Mihai Trăistariu a închiriat apartamentele cu 200 de lei pe noapte

Artistul deține șase apartamente pe litoral, care-I asigură venituri frumușele, în special pe timpul verii. Mihai Trăistariu are grijă să-și fidelizeze clientele și le oferă prețuri preferențiale celor care se reîntorc an de an.

“Da, am închiriat apartamentele de Paște. Le-am dat cu 200 de lei pe noapte. Toate sunt mobilate și utilate complet, au bucătării spațioase, acolo unde clienții își pot prepara tot ceea ce vor. De mese festive nu mă ocup, pot doar să recomand firme de catering, restaurante bune. În lunile iulie și august este cel mai profitabil, încasez cam 350 de lei pe zi. Eu le dau mai ieftin, pentru că-mi permit, iar interesul meu e să le țin ocupate, iar chiriașii să se simtă bine. Așa se întoarce omul. În bloc se închiriază cu 500-600 de lei/noapte, la mine e chiar ieftin”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru CANCAN.RO.