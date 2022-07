Cariera prolifică a Monicăi Anghel datează încă din anul 1986, când, la vârsta de doar 14 ani, a câștigat primul mare trofeu în muzica ușoară. Pe lângă muzică, Monica Anghel a fost distribuită și în roluri „cu tâlc” ale trupei Divertis. Veleitățile artistei sunt recunoscute atât la nivel național, cât și internațional, cantautoarea fiind prezentă la numeroase competiții globale de muzică. În interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, Monica Anghel face mărturisiri sincere despre drumul în artă.

În afara tranzițiilor și adaptării din lumea muzicală, Monica Anghel a trecut și prin numeroase schimbări de look, odată cu trecerea anilor, aspect ce a potențat transformările experimentatei artiste în show-ul „Te cunosc de undeva”. Competiția de la Antene i-a facilitat accesul Monicăi Anghel către publicul fresh, care a cunoscut-o mai bine alături de Marcel Pavel.

„Ar fi fost anormal să nu se schimbe nimic!”

Monica Anghel vorbește despre modificările pe care condiția artistului le-a suferit, odată cu industria showbiz-ului, din care aceasta face parte de mai bine de trei decenii.

„E normal să se modifice, că lumea se schimbă. E un proces firesc. Ar fi fost anormal să nu se modifice nimic. Lumea evoluează, societatea, tehnologia, tot ce ne înconjoară evoluează, și atunci e normal ca lucrurile să se schimbe.

Eu întotdeauna m-am îmbrăcat cum m-am simțit eu bine, am făcut ce mi-a plăcut mie, indiferent de ceea ce au spus alții din jurul meu!

Eu nu fac lucrurile pentru că trebuie sau pentru că zice cineva. Atât timp cât nu fac rău nimănui, îmi văd de ce am eu de făcut. Nu văd o problemă în chestiunea asta!”, ne-a declarat artista.

„Am niște emoții teribile!”

În pofida longevității de care dă dovadă, Monica Anghel mai recunoaște că fiecare eveniment important o plasează sub semnul emoțiilor, semn că interpreta nu și-a pierdut entuziasmul de a-și întâlni publicul.

„Toate concursurile internaționale la care am fost au fost extraordinar de dificile, pentru că am avut niște emoții groaznice!

Și trebuie să recunosc că și acum, la concertele pe care le am, am niște emoții teribile! De ce? Tocmai pentru că am ajuns la un anumit nivel și oamenii se așteaptă de la mine să fie totul perfect.

Și normal că ai emoții, că vrei să îți iasă lucrurile foarte bine!”, mai spune Monica Anghel, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Fiecare are locul lui sub soare, nu sunt eu în măsură să discut despre unul sau despre altul, nu e treaba mea. Eu îmi văd de drumul meu acolo, de ce am eu de făcut, mie îmi place foarte mult echitația și m-am învățat cu ochelarii de cal!

Eu îmi văd de treaba mea, fiecare are drumul lui, fiecare face ce știe, ce consideră că e mai bine pentru el!”, a mai adăugat Monica Anghel, referitor la generația de artiști tineri.

Sursă foto: Instagram @monikanghel