Ce sacrificii a făcut Monica Anghel pentru cariera sa: ”Eram în culise cu salvarea”

Monica Anghel (51 de ani) a vorbit despre cele mai grele momente prin care a trecut și ce sacrificii a trebuit să facă pentru cariera sa. Actrița a dezvăluit totul, în cadrul unei emisiuni TV. Ce decizii extreme a trebuit să ia cântăreața pentru a nu-și ruina carierea de artist?

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Monica Anghel a vorbit despre greutățile întâmpinate de-a lungul carierei sale de artistă. Aceasta a menționat că a făcut multe sacrificii pentru a fi o cântăreață bună. Chiar dacă aceste lucruri au presupus să își pună sănătatea în pericol.

Monica Anghel a povestit despre un moment cumplit prin care a trecut într-o zi când avea un concert de susținut. Cântăreața a spus că la vremea respectivă se simțea atât de rău încât a trebuit să cheme ambulanța pentru a i se face o perfuzie.

Monica Anghel: ”Eram în culise cu salvarea și îmi scoseseră perfuzia”

Vedeta a precizat că și-a scos perfuzia, a trecut peste dureri și a pășit pe scenă cu zâmbetul pe buze. Trist este, însă, că aceasta nu a fost o situație singulară și că faimoasa solistă a mai avut parte de astfel de momente.

”Au fost momente în care eram în culise cu salvarea și îmi scoseseră perfuzia și a trebuit să urc pe scenă. Deci, s-au întâmplat astfel de situații de nenumărate ori, dar asta este, publicul nu are nicio vină și nici nu trebuie să știe lucrurile astea de culise, pentru că tu, ca artist, trebuie să le creezi oamenilor bucurie și o stare de bine”, a declarat Monica.

Monica Anghel a slăbit 30 de kilograme într-un an

Viața Monicăi Anghel a fost pusă la încercare de mai multe ori. Vedeta a precizat că doar într-un an și 3 luni a reușit să slăbească 30 de kilograme, însă din cauză că era bolnavă.

”Am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Nu aș fi slăbit în vecii vecilor dacă nu aveam o problemă de sănătate. Eu sunt o tipă comodă, nu a fost o chestie de cochetărie. Am fost operată pe coloană, de urgență, cu dublă hernie de disc, cu o pareză de 98 la sută pe piciorul drept. După operație, care a fost OK, am urmat un program de recuperare de un an și trei luni. M-am îngrășat un pic în pandemie, dar voi slăbi, fără niciun stres, știu cum”, a mai spus Monica Anghel, în emisiunea ”La cină”, de la Digi24.

