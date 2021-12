Imagini de vis din casa lui Teo Trandafir! Vedeta are o vilă în care a investit mii de Euro

Teo Trandafir este un om complet. Este o mamă desăvârșită și o femeie cu o carieră de invidiat, iar disciplina pare să fie un factor important în bunul mers al lucrurilor. Iată regulile după care Teo Trandafir își organizează viața în propria locuință.

Teo Trandafir nu s-a născut în puf, iar pentru tot ceea ce are acum a trebuit să muncească. Până să aibă propria locuință, vedeta a stat în chirie alături de fiica ei, însă doar pentu puțin timp. Schimbarea atrage schimbare, iar în anul 2019 a fost anul în care s-a mutat în propria casă mult visată:

”Ne-am mutat de la casă în chirie, așteptând să fie aceasta gata, ca să înțelegi cât e de absurd. Trebuia să ne mutăm dintr-o casă în altă casă, ca oricare om civilizat. Evident că nu s-a putut și a trebuit să luăm boarfele, să ne mutăm la o casă în chirie și din chirie să ne mutăm în casa asta. Și acum știi cum e, nu ai bani să amenajezi pentru că dai pe chirie și nu ai bani de chirie pentru că vrei să amenajezi. Tot ce poate fi simplu, am eu grijă să fie extraordinar de complicat”, declara Teo pentru Libertatea, la vremea aceea.

Teo Trandafir: ”Numai mie mi se poate întâmpla”

Cât despre amenajarea apartamentului, Teo Trandafir a întâmpianat dificultăți:

”A trecut mult timp de când am achiziționat casa. Și s-au întâmplat multe lucruri. Nu am putut să achit o canapea, după aceea, modelul respectiv nu s-a mai fabricat. După ce am achitat-o a trebuit să stau să aștept… Adică niște întâmplări pe care, dacă le povestești, jur că sunt din sfera absurdului. Nu ai cum așa ceva! Numai mie mi se poate întâmpla!”, povestea Teo Trandafir.

Vedeta se bucură de o superbă casă, dar și de împrejurimile la fel de frumoase și asta pentru că este situată într-o zonă cu mult spațiu verde. Alături de Maia, fiica ei, Teo Tradanfir și-a construit propriul colț de rai. Cele două petrec timp de calitate vizionând un film și savurând o cană cu ceai.

Sursa foto: captura YouTube.ro