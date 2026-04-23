Ce s-a întâmplat pe un drum din Lehliu-Gară, în ajunul Sfântului Gheorghe. Internetul râde, dar pericolul a fost real

De: Paul Hangerli 23/04/2026 | 10:49
Fantoma din județul Călărași. Sursa foto: Vasile Dan, Info Trafic Lehliu Gară

Ieri noapte, în zona Lehliu-Gară, pe drumul județean 303, chiar la ieșirea din localitatea Valea Argovei, persoane neidentificate până acum au montat o improvizație care putea provoca un accident grav. Părerile internauților sunt împărțite, dar majoritatea simpatizează cu „glumeții”.

Fantoma de la Lehliu-Gară

O știre locală din județul Călărași a pus internauții pe jar, dar și pe râs. Gluma pare a fi cunoscută de oamenii din județ, iar unii au și indicat făptașii. Potrivit unor localnici, ar fi vorba despre copiii de pe Strada Pădurii, cunoscuți pare-se pentru astfel de isprăvi. Informația nu a fost confirmată oficial, însă discuțiile din mediul online au devenit rapid virale.

Potrivit imaginilor furnizate de presa locală, doi copaci, aflați de o parte și de alta a drumului, au fost folosiți drept suport pentru o frânghie groasă, de care atârna o cămașă de noapte albă. De la distanță, efectul, adică sperietura, a fost garantat. Cine trecea pe drumul național în miez de noapte avea iluzia că vede o fantomă care plutește deasupra carosabilului.

Comentariile internauților au fost amuzante

Gluma din miezul nopții a alertat cetățenii din Lehliu Gară, iar pe unii i-a speriat de-a binelea. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în cursul nopții, dar părerile internauților sunt împărțite, iar majoritatea simpatizează cu „glumeții”.

Cei mai mulți se bucură, în sfârșit, că există și copii care nu stau pe telefoane, iar alții, cuprinși de nostalgie, își amintesc cum și ei, când erau copii, făceau astfel de glume. Câțiva se plâng de pericolul pe care astfel de glume îl reprezintă, dar aceștia sunt contraziși de alți români care spun că astfel de farse sunt totuși perfecte ca limitatoare de viteză și pentru conștientizarea faptului că pericolul poate apărea la orice pas.

Întrebarea lansată de unul dintre internauți rămâne în aer: „ce pot raporta șoferii pe Waze când văd astfel de ”glume”?”

Fantoma a fost dată jos în cursul aceleiași nopți, dar reacția poliției se lasă momentan așteptată. Gluma ridică totuși semne de întrebare asupra unor astfel de farse pe drumurile publice, pericolul fiind, totuși, real, mai ales în condiții de ceață sau de neatenție la volan. Nu încurajăm astfel de farse, oricât de amuzante ar părea, ele putându-se solda cu evenimente tragice.

