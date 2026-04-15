Mihai, șoferul BMW-ului din accidentul de la Snagov, înmormântat azi. Imaginile durerii

Miercuri, 15 aprilie, Mihai și David, cei doi prieteni de 20 de ani care și-au pierdut viața în accidentul rutier din pădurea Sangov, urmează să fie conduși pe ultimul drum. Familiile celor doi sunt copleșite de durerea pierderii acestora.

Mihai și David și-au pierdut viața în seara de Paște. Împreună cu alți prieteni, cei doi se întorceau de la Palatul Snagov. Pe un drum neluminat și izolat, Mihai a apăsat pedala de accelerație și a pierdut controlul volanului într-o curbă cu vizibilitate redusă. Mașina a lovit un copac și apoi a ricoșat într-un altul.

Potrivit autorităților, vitezometrul s-a blocat la 140 km/h. Impactul a fost atât de puternic încât pe unul dintre telefoanele mobile s-a activat mesajul SOS. Cei doi prieteni nu au supraviețuit impactului.

Mihai era student la Facultatea de Educație Fizică din București, iubea mașinile și viteza. Avea permis de conducere de aproximativ doi ani, iar înainte de accidentul care i-a adus moartea, cu doar câteva zile în urmă, el a postat pe social media un filmuleț în care gonea pe o șosea cu peste 300 km/h. Bolidul cu 530 de CP fusese primit cadou în avans pentru ziua lui, care urma să fie sărbătorită curând, când ar fi împlinit 21 de ani. Tânărul erau singurul copil al familiei, iar vecinii își aduc aminte de el ca fiind un copil bun, liniștit și respectuos.

„Maică-sa e în şoc, taică-său e în şoc. Era un copil exemplu. Dacă mă întâlneam cu el de 5 ori pe stradă – era ca şi copilul meu – să trăiţi, să trăiţi, să trăiţi!”, spune un vecin.

Potrivit anchetei, nerespectarea vitezei și lipsa de experiență au contribuit la nenorocire. Echipele sa salvare au avut nevoie de ore întregi pentru a-i scoate pe cei doi tineri din fiarele contorsionate ale mașinii.

Marți, 14 aprilie trupurile neînsuflețite ale celor doi au fost ridicate de la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, apoi depuse la capela unie biserici din București, iar astăzi, 15 aprilie, David și Mihai urmează să fie conduși pe ultimul drum.

