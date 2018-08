Ce să faci atunci când plictiseala intervine în viața ta și nu ai prea mulți bani de cheltuit, dar îți dorești să te relaxezi ori să te bucuri de activități plăcute. Trăim în era noilor tehnologii şi căutăm constant activităţi care să ne facă viaţa mai interesantă. De cele mai multe ori, însă, confundăm plictiseala cu a nu face nimic, însă, ea înseamnă mai mult de atât. Repetiţia, rutina şi lenea sunt, potrivit psihologilor, factorii principali care duc la plictis.

Totuşi, există câteva activităţi extrem de plăcute şi la îndemână care ne sporesc fericirea. „Nu lipsa activităţilor cauzează anosteala, ci, mai degrabă, acele activităţi care nu ne aduc nicio satisfacţie sau bucurie. De aceea este atât de important să găsim acel ceva care ne face viaţa mai fericită“, afirmă psihologul Lindsay Henderson, potrivit byrdie.com.

„Suntem cu toţii diferiţi, de aceea, nu există activităţi standard care alungă plictiseala şi care, implicit, ne fac mai fericiţi. Există, însă, chestiuni generale pe care le putem aplica cu toţii în încercarea de a a avea o viaţă mai interesantă. Dacă avem un loc de muncă care implică sedentarismul şi izolarea socială, putem încerca să fim mai sociabili în timpul liber. Ne putem alătura unui club de dansuri latino“, explică psihologul.

„Avem nevoie de activităţi care înseamnă mai mult decât să ne dăm jos din pat, activităţi mai solicitante, care ne schimbă rutina şi care ne solicită creierul. Acesta este adevărata cheie a fericirii!“, afirmă şi psihologul Bob Diller.

Ce să faci când te plictisești. 10 activități interesante

1. Citeste o carte pe care in mod normal nu ai avea timp sa o citesti. De exemplu, despre viata unei personalitati interesante.

2. Deseneaza. De fapt, cel mai bine ar fi sa-ti cumperi niste acuarele si sa incerci sa combini culorile pana iti iese ceva interesant. Aceasta idee te poate ajuta si cand iti alegi hainele din garderoba, vei sti ce culori se potrivesc cel mai bine.

3. Mergi la un film singur/a. Pare ciudat dar vei observa ca este chiar misto sa mergi la un film pe placul tau si sa lancezesti pe scaunul confortabil de la cinema in timp ce intri in atmosfera filmului.

4. Ai caine? Perfect. Fa-i o baie, joaca-te cu el, ii poti taia unghiile, practic, acorda-i lui ora ta de plictiseala si fa-l sa se simta bine in pielea lui, proaspat spalata.

5. Ai masina? Mergi intr-o parcare retrasa si ai grija ca masina sa arate impecabil la final. Fa tot ceea ce nu ai timp in mod normal sa faci la masina ta.

6. Ai dulapul plin de haine pe care nu le mai imbraci? Ce zici de o curatenie de toamna? Suna bine, nu-i asa?

7. Fa curat in sertarul cu chitante, acte, documente. Daca esti la fel ca noi, atunci ai sigur un dulap in care arunci toate chitantele si nu stii niciodata ce se afla cu adevarat in el dupa cateva luni. Iata, plictiseala se poate transforma intr-o zi de ordine si disciplina.

8. Rearanjeaza mobila in casa. Mobila ta sta in acelasi loc de cand te-ai mutat? Poate ar fi timpul pentru o schimbare. Fa-ti in cap o strategie si apoi muta mobila (daca poti) altfel. Poate in felul acesta plictiseala te va parasi.

9. Joaca-te. Dar nu orice, aminteste-ti de jocurile din copilarie si cauta-le pe internet. Vei fi surprins cat de amuzant este sa joci iarasi Bomberman de exemplu.

11. Fa exercitii fizice. Da, stim, cine are chef de asa ceva cand este plictisit, insa noi iti sugeram sa incerci totusi, pana la urma pofta vine mancand sau in cazul nostru facand sport. Poti cauta un program de fitness pe internet si poti urma pasii de acolo.